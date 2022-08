Kup teď, plať...už teď? Na průkopníky odložených plateb tlačí banky i regulace. Výsledky Klarny ukážou, jak se jim stres daří zvládat

Technologičtí inovátoři, kteří lidem po celém světě umožnili platit za zboží později, zažívají těžké časy; narážejí na nedůvěru investorů a kumulují ztráty. Na paty se jim věší velké banky jako či kartové společnosti jako a . Narůstající konkurence představuje další tlak na dosud prosperující relativní nováčky ve finančním sektoru, jako jsou Klarna Bank, Affirm Holdings nebo Afterpay.

Těmto společnostem, které umožňují rozdělit si nákup přes internet do několik splátek, buď přímo v jejich aplikacích, nebo prostřednictvím tlačítka na webech obchodníků, se v plynulých letech dařilo a rychle rostly. Rostoucí výpůjční náklady jim teď ale osekávají marže a investoři, kterým Klarna loni připadala valuačně hodnotnější než některé evropské banky, mohou nyní svoje nadšení krotit. Nejnovější investiční kolo Klarny srazilo v červenci její valuaci na 6,7 miliardy USD z dosavadních 45,6 miliardy, což někteří hodnotí jako jeden z nejdramatičtějších takových propadů v historii. Tržní kapitalizace společnosti Affirm v USA klesla letos o více než 70 % na 8,4 miliardy USD.

Svoji cestu si ve světě BNPL (z anglického kup teď, zaplať později) ale nyní hledají i tradiční banky a kartové společnosti, kterým nezbývá než se podvolit postupnému přesunu od kreditních karet ke službám, které dosud obstarávali Klarna a další nováčkové na trhu. Tito obvyklejší poskytovatelé úvěrů mají obvykle po ruce více finančních prostředků a za sebou dlouhodobé vztahy s miliony zákazníků. Zkušeností mají i s regulací, která se už pro tento segment rýsuje na některých trzích, na příklad v Británii. Poskytovatelé úvěrů tam budou muset prověřovat, zda jsou úvěry pro zákazníky dostupné, a zajistit, že se neohánějí klamavou reklamou. Kromě toho budou potřebovat souhlas od britského regulátora pro finanční etiku FCA, i když do poloviny roku 2023 není regulace pravděpodobná.

V sázce však není jen tak ledasco. BNPL je v mnoha ekonomikách nejrychleji rostoucí metodou online plateb, tvrdí expertka poradenské společnosti EY Patricia Partelow. Influenceři se na sociálních sítích vystavují se zbožím, které si koupili na splátky, a rostoucí popularita BNPL znamená pro banky ještě jedno riziko – že si "zavřou dveře k zákazníkům z řad mileniálů a generace Z, které tato alternativní forma financování láká,“ říká.

Na příklad vydělala na své divizi spotřebního úvěrování Barclaycard UK za první polovinu roku zhruba 16 procent svého příjmu ve Spojeném království. Je to méně, než kolik jí vynesly hypotéky a půjčky firmám, ale i tak by byla škoda o tyto zákazníky přijít.

„Ačkoli jsou banky teprve na začátku, mají pozici, ve které mohou rychle nabírat na velikosti,“ domnívá se podle Bloombergu Dilnisin Bayel ze společnosti , kde se specializuje na úvěry v Evropě.

se koncem loňského roku spojila s .com, aby nabídla možnost splátek na jeho platformách. a Virgin Money kráčejí ve šlépějích NatWest, který v březnu sdělil, že svým zákazníkům umožní rozdělit platbu do čtyř splátek bez jakéhokoli úroku při včasném splacení. Splátkový program má mít podle červnového sdělení Applu v nabídce i digitální peněženka od této firmy.

Jak banky, tak nové firmy financované venture kapitálem však s rostoucími úrokovými sazbami mohou stále více narážet na ztížené podmínky. Podle expertů z Bloomberg Intelligence se fintech a platební společnosti budou muset nachystat na střet s realitou: ceny akcií a valuace private ekvity se usadí níže, jak se v tomto silně konkurenčním prostředí začne závodit v tom, kdo dostane marže tak nízko, jak to bude možné.

I podle sloupkařky Reuters Karen Kwokové čekají startupy v sektoru fintech hubené časy. Tón už ve svém červencovém investičním kole udala Klarna a zahanbujícího snížení valuace, známého jako down round, se podle Kwokové dočkají i jiní. Fintechy mají totiž stejný problém jako jiné startupy orientované na růst: investory, kteří se najednou zajímají mnohem víc o brzký zisk než o narůstající tržby. Třeba akcie digitální banky Chime byly v obchodování na sekundárním trhu kotované se 49procentní slevou vůči lednové úrovni.

Podle Michaela Taiana z Fitch Ratings ale naroste zájem o BNPL v každodenním nakupování. „Je to nebezpečná hra – vidíte narůstající objemy úvěrů, když se ale zvedne nezaměstnanost, změní se to v defaulty a to bude problém,“ upozornil. Hodně firem zajišťujících BNPL služby přitom podle něj působí na slabším konci úvěrového spektra, „který je na neschopnost splácet prostě náchylnější“.

Nákupy pomocí BNPL budou asi dál narůstat:

Pololetní výsledky ztrátové Klarny příští týden ukážou, zda je skutečně důvod k obavám. Švédská soukromě držená firma byla loni největším evropským start-upem. 800 milionů dolarů, které v červenci od investorů získala, ale nemusí stačit na to, aby ji v situaci rostoucích sazeb a vysychající likvidity dostaly do černých čísel, tvrdí Anton Alikov z Arctic Ventures, která v Klarně drží podíl.

Švédská firma má podle Chrise Dingy z GlobalData dva velké problémy: úvěrové ztráty a administrativní výdaje. Ještě před investičním kolem Klarna také přikročila k “pálení peněz”. Rezervy jí jen v prvním kvartálu klesly o 7,3 miliardy SEK na 11,6 miliardy SEK. Pokud bude tímto tempem pokračovat, ocitne se i s nejnovější injekcí od investorů do konce letošního roku na suchu, napsal Bloomberg.

Generální ředitel Klarny Sebastian Siemiatkowski ale na twitteru poznamenal, že Klarna byla prvních 14 let svého podnikání zisková a v USA investovala do růstu.

1. Klarna has been profitable for its first 14 years of existence. 2017 = 14% EBT. Our established markets currently generate 1 bn in gross profit per year.



2. Since 2019 we have invested to become US market leaders with 30 m users, 60% brand aware. and 30 of top 100 US sites

— Sebastian Siemiatkowski (@klarnaseb) July 11, 2022

Podle červencového prohlášení velšského investora a filantropa Michaela Moritze byl byznys nejsilnější od chvíle, kdy jeho investiční firma Sequoia Capital do Klarny v roce 2019 poprvé investovala, a jiné venture investory obvinil, že během investičního kola jednali protichůdně proti své počáteční podpoře tomuto sektoru.

Down round může někdy přinést i dobré věci. Nerealisticky vysoká valuace totiž znamená, že zaměstnanecké opce nemají tolik prostoru, takže nižší cenovka může pomoci nalákat nové talenty, napsala Kwoková. Chime může získané peníze nasypat do nových produktů, třeba do pojištění. A pro zavedené banky pak může nedávný propad valuací fintech společností znamenat příležitost k akvizicím, domnívá se Mike z .

Zdroje: Bloomberg, Reuters