Dělá si recese recesi?

Řadě celkem unikátních ekonomických jevů by asi nyní mohla vévodit americká (ne)recese. Tedy klesající ekonomická aktivita, kterou ale doprovází silný trh práce s velmi nízkou nezaměstnaností. Pokud bychom se domnívali, že to tedy musí „odnést“ firemní sektor, šlo by o hluboký omyl. Útlum celkové reálné aktivity se totiž také, alespoň prozatím, neprojevuje poklesem ziskovosti obchodovaných firem.



Například BofA predikuje, že americký produkt bude ještě řadu čtvrtletí klesat, proti je například , podle kterého již třetí čtvrtletí přinese návrat k růstu produktu. Index SPX je nyní pod 4200 body, v následující tabulce ukazoval GS kombinaci zisků na akcii a PE, která znamenala SPX něco nad 4200 body:





Zdroj: Twitter



Současnou situaci na amerických akciích tedy můžeme vnímat jako cca 5 % očekávaný růst zisků a k tomu PE kolem 18. Ani jedno ani nezavání nějakou tradiční recesí. Přitom třeba predikuje pro příští rok zisky na akcii ve výši 243 dolarů, tedy ještě nad oněmi 235 dolary z tabulky, které odpovídají konsenzu.



Jediný, na koho jsem narazil, kdo hovoří o poklesu zisků obchodovaných firem, je Alpine Macro. Tam operují s modelem, který je založen na výnosech vládních dluhopisů, respektive sklonu výnosové křivky, kurzu dolaru, rizikových spreadech dluhopisů nízké kvality a vývoji ISM. A podle tohoto modelu, by mělo tempo meziročního růstu zisků dál prudce klesat a někdy v třetím, čtvrtém čtvrtletí se dostat do záporu. Téměř k -10 %.



Co historické poklesy zisků? Připomenu, že v první polovině roku 2009 klesaly zisky obchodovaných firem téměř o 40 %. Po opětovném růstu se na nulu pohyb zisků dostal v roce 2012, pak přišla mírná zisková recese let 2015/2016, která úzce souvisela s vývoje na ropném trhu a v energetice. Rok 2020 přinesl pokles zisků asi o 20 %. Po těchto poklesových dnech přišlo vždy celkem prudké zotavení a vyjma onoho roku 2012 rostly zisky na vrcholu o desítky procent.



Druhý dnešní graf ukazuje, jak se vyvíjí podíl negativních a pozitivních revizí odhadované ziskovosti. Je zřejmé, že analytici nyní mnohem více posouvají očekávané zisky směrem dolů, než nahoru. To nutně neznamená, že očekávané zisky musí meziročně klesat. A také to samozřejmě neznamená, že skutečně dosažené zisky musí odpovídat těm očekávaným – často se zdá, že analytici svými odhady jen dotahují reálný vývoj – jejich odhady jsou zpožděným, ne vedoucím indikátorem:





Zdroj: Twitter



Jak jsem psal v úvodu, názory na další (ne)recesi v US ekonomice se dost liší. Na straně zisků, zdá se mi, panuje stále docela silný konsenzu proti ziskové recesi. Naopak se dokonce hovoří o pokračujících silných, či dokonce rekordních maržích. Pokud by si dál vedl dobře trh práce i firemní sektor, slovo recese dostává jiný význam*. V makroekonomickém slova smyslu se prý odvozuje od slova recessio = ústup. Recese je ale také používána pro popis nějakého žertu, vtipu. Že by si z nás recese dělala recesi?





*Jak poukazuje třeba Jeremy Siegel, skloubit silnou tvorbu pracovních míst a klesající ekonomickou aktivitu lze jen klesajícím počtem odpracovaných hodin a/nebo klesající produktivitou. V USA se zdá, že „b“ je správně.