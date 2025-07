Češi si více vytváří finanční rezervy, přes 5000 Kč si už spoří třetina

Praha - Češi si začínají více uvědomovat důležitost finanční rezervy, zvyšují ji a více spoří. Přes 5000 Kč měsíčně si odkládá třetina domácností, což je o pět procentních bodů více než loni. Žádné peníze si ale stále neukládá 11 procent domácností a dalších 11 procent dokáže ušetřit méně než 1000 Kč měsíčně. Počet domácností, které nemají žádnou finanční rezervu, však klesl z loňských 14 procent na deset. Vyplývá to z červnového průzkumu, který pro Home Credit provedla agentura Ipsos mezi více než tisícovkou respondentů.



"Mít dostatečnou finanční rezervu je klíčové pro zvládání nečekaných životních situací, jako jsou výpadky příjmů, nenadálé výdaje nebo zdravotní komplikace. Ideální finanční rezerva by měla pokrývat alespoň tři až šest měsíců běžných výdajů domácnosti. Nejlepším způsobem, jak si ji vytvořit, je pravidelné odkládání i menších částek, které se postupně nasčítají," uvedl ombudsman klientů Home Creditu Miroslav Zborovský.



Rezervu ve výši jednoho měsíčního příjmu nebo nižší má podle průzkumu čtvrtina Čechů a 26 procent domácností má naspořeno více než pětinásobek měsíčního příjmu.



Zvýšení finanční rezervy deklarovalo 28 procent lidí, zatímco loni to bylo 19 procent. Naopak 38 procent respondentů uvedlo, že se jim rezerva snížila, meziročně jich ale bylo o deset bodů méně. Největší nárůst rezerv uváděli lidé ve věku 18 až 26 let, domácnosti s měsíčním příjmem nad 60.000 korun, vysokoškolsky vzdělaní a svobodní. Naopak nejvíce se s úsporami potýkají domácnosti s měsíčním příjmem do 25.000 Kč, z nichž pětina si neodkládá žádné peníze a 30 procent jen velmi málo.



Nejoblíbenějším nástrojem pro ukládání peněz zůstávají spořicí účty, které využívá 72 procent Čechů. Na běžném účtu si rezervu nechává 32 procent lidí, což je o sedm procentních bodů méně než loni, upozornil analytik Home Creditu Jaroslav Ondrušek. Zajímavostí podle něj je to, že lidé s nižším vzděláním a bydlící v menších obcích do 1000 obyvatel si uchovávají finanční rezervu doma v hotovosti.



Mezi mladými a vzdělanými Čechy se podle odborníků stává stále populárnější investování. Investiční produkty využívá téměř polovina Čechů. Nejpopulárnější jsou ETF fondy, které využívá 19 procent respondentů. Mezi lidmi s příjmem nad 50.000 Kč je to až 40 procent. Akcie konkrétních firem preferuje 18 procent Čechů, nejčastěji vysokoškoláci a lidé ve věku 18 až 26 let. Nemovitosti jsou oblíbené hlavně mezi lidmi s vyššími příjmy, zatímco kryptoměny přitahují mladé a obyvatele Prahy.