Hedgeové fondy opět agresivně sází na akciových trzích, rozvinuté ekonomiky trápí posilující dolar a futures jsou dnes červené

Nová britská premiérka Liz Trussová slíbila velký balík podpory na řešení prudce rostoucích účtů za energii. Hedgeové fondy se znovu prosazují agresivními akciovými sázkami na krátké i dlouhé straně. Rozvinuté ekonomiky bičuje apreciace dolaru na maxima za několik desetiletí, což doposud bylo problémem zejména rozvíjejících se trhů. Futures na evropské akciové indexy jsou dnes v červeném.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,9 %, FTSE 100 -0,7 % a DAX -0,8 %.



Liz Trussová slíbila velký balík podpory na řešení prudce rostoucích účtů za energii ve Spojeném království. Jejímu projevu dominovala krize životních nákladů. Úřad po Borisu Johnsonovi přebírá v době, kdy země čelí brutálním ekonomickým problémům, které by tuto zimu mohly uvrhnout miliony Britů do chudoby. Očekává se, že její tým ve čtvrtek oznámí ekonomickou intervenci a vláda by tak podle zdrojů mohla během příštích 18 měsíců utratit až 200 miliard liber na omezení cen energií. Pokud Trussová skutečně zmrazí účty za energie pro domácnosti a podniky, mohla by míra inflace v Británii již dosáhnout vrcholu. Premiérka také jmenovala ministrem financí Kwasiho Kwartenga a ministrem zahraničí Jamese Cleverlyho.



Hedgeové fondy se znovu prosazují agresivními akciovými sázkami na krátké i dlouhé straně. Podle dat zvýšily při nákupu akcií jednotlivých firem krátké prodeje prostřednictvím makro produktů, jako jsou indexové futures. Stejné trendy pozorovala i . Údaje naznačují, že správci peněz mají obavy ohledně směřování širšího trhu.



Rozvinuté ekonomiky bičuje apreciace dolaru na maxima za několik desetiletí, což doposud bylo problémem zejména rozvíjejících se trhů. Silnější dolar, poháněný nejagresivnějším cyklem utahování Fedu za více než jednu generaci, tlačí konkurenční měny dolů, zvyšuje cenu dováženého zboží, omezuje finanční podmínky a podporuje inflaci v ostatních ekonomikách. To prudce zvyšuje tlak na centrální banky v Austrálii, Kanadě a na Novém Zélandu, aby zvýšily úrokové sazby, když energetická krize a spirálovitě rostoucí spotřebitelské ceny otřásají evropskými ekonomikami. Jejich schopnost ovlivnit sílu dolaru je však omezená.



Rusko chce od Severní Koreje nakoupit miliony raket a dělostřeleckých granátů, které použije ve válce proti Ukrajině. Tento krok by porušil zbrojní embargo OSN, pro které Rusko hlasovalo. Mezitím, týden po ukrajinské protiofenzívě, se omezený rozsah a cíle operace na jihu stávají jasnějšími, když obě strany míří k dlouhé a těžké zimě. A Putin má ve svých rukou novou bitvu – nyní chce vyhrát globální boj o „kulturní nadvládu“.