Nová britská premiérka chce pomoci firmám s cenami energií balíčkem za 40 miliard liber

Nastupující britská premiérka Liz Trussová se chystá podpořit firmy částkou 40 miliard liber, aby jim pomohla vyrovnat se s prudkým růstem cen energií. Plán, který je podle agentury Bloomberg těsně před dokončením, počítá buď se zastropováním cen, anebo s jejich snížením o stanovený procentní podíl.



Pokud se Trussová přikloní k druhému návrhu, bude to znamenat, že dodavatelé energií budou muset všem firmám nabídnout cenu, kterou vláda schválí. Vláda pak dodavatele odškodní za ztráty, které jim nařízením vzniknou. Ceny by se podle tohoto návrhu každé čtvrtletí znovu posoudily a případně upravily.



Vládní opatření budou oznámena tento měsíc a cílem je uvést je do praxe v říjnu, kdy mnoha firmám končí smlouvy o dodávkách energií. Vládní úředníci teď podle zdrojů Bloombergu připravují související nouzovou legislativu. Tým nastupující premiérky se k informacím zatím nevyjádřil.



Ceny energií se začaly zvyšovat už loni, další silný růst se dostavil v letošním roce po únorové invazi ruských vojsk na Ukrajinu. Řada firem se tak potýká s masivním růstem nákladů a některé z nich se obávají o svou existenci.



Bloomberg už dříve informoval, že Trussová připravuje plán na zafixování ročních účtů za elektřinu a plyn pro typickou britskou domácnost na současné úrovni 1971 liber (56.460 Kč/rok; 4705 Kč/měsíc) nebo pod ní. Plán podpory domácností by mohl státní pokladnu v příštích 18 měsících přijít až na 130 miliard liber (3,7 bilionu Kč), ukazují plány, k nimž se dostal Bloomberg.



Kdyby program podpory firem trval šest měsíců, přišel by zhruba na 40 miliard liber, uvádí Bloomberg s odkazem na další dokumenty. Plán pomoci firmám je levnější než plán pomoci domácnostem, protože velcí odběratelé jsou většinou schopni dohodnout si nižší ceny energií. Cenu za kilowatthodinu je možné pro některé sektory ještě snížit, aby vláda mohla přesněji zacílit odvětví, která jsou na růst cen energií obzvláště citlivá.



Česká republika usiluje o celoevropské řešení energetické krize. Pokud se to nezdaří, vláda plánuje národní řešení.