Neúnavný býk Lee hovoří o prudkém snížení inflace a růstu akcií

Proč se na CNBC zas a znovu objevuje Tom Lee ze společnosti Fundstrat, který neustále opakuje, že trh půjde nahoru? Podle komentátora CNBC zaznívá tato otázka od těch, kteří stanici sledují. Přitom odpověď je jednoduchá: Protože všichni ostatní vidí další vývoj negativně. Co si tedy myslí neúnavný býk Lee o dalším vývoji na akciových trzích?



Lee dříve pracoval jako hlavní akciový stratég v a na základě svých zkušeností tvrdí, že investoři při svém rozhodování kladou přehnaný důraz na to, co se dělo v poslední době. V současném kontextu to znamená, že příliš velkou roli v jejich rozhodování hraje pokles cen akcií a vysoká inflace. V takovém prostředí je těžké si představit, že by se situace měla začít obracet k lepšímu, ale expert míní, že k tomu již dochází.



Lee již vidí obrat na straně inflace, která podle něj překročila svůj vrchol. K tomu je důležité vnímat signály z dluhopisového trhu. „Tento signál říká, že někdy v polovině příštího roku bude inflace kolem 2,5 %.“ Šlo by tedy o prudké snížení inflace, které by mělo dramatický dopad na monetární politiku.





Lee následně poukázal na to, že americký korporátní sektor prošel pandemií bez toho, aby klesly jeho celkové marže. Pak nastalo období mimořádně vysoké inflace, ale ani během něj nedošlo k poklesu ziskovosti. Takový vývoj podle experta ukazuje na nižší rizikovost akcií. Ve chvíli, kdy se ukáže, že inflační tlaky znatelně klesají, pak podle Leeho začnou prudce růst valuační násobky. A dojít by k tomu mohlo již v říjnu, poté, co budou zveřejněna poslední data týkající se cenového vývoje.



Expert následně dostal otázku, zda s jeho výhledem není v konfliktu negativní vývoj kolem akcií společnosti . Lee má za to, že na jednu stranu je dobré sledovat, co se děje v sektoru dopravy. Ten totiž může sloužit jako dobrý vedoucí indikátor. Na stranu druhou se ale Lee nedomnívá, že by vývoj v této firmě indikoval výrazné zhoršení ziskovosti většího množství firem. A hlavně by podle experta mělo dojít ke zmíněnému prudkému růstu PE celého trhu ve chvíli, kdy bude zřejmé, že inflační tlaky slábnou. Na tom by se dění kolem FedExu podepsat nemělo.



Zdroj: CNBC