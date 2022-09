Rubenstein: Každý někdy prodělá, ti nejlepší jdou proti proudu

Zakladatel společnosti Carlyle Group David Rubenstein hovořil na Bloombergu o tom, že i ti nejlepší investoři někdy prodělají. Výjimkou není ani Warren Buffett, který tako čelil ztrátám. Cílem je podle experta investovat do akcií a v delším období „vydělat více, než prodělat.“



Rubenstein se pohybuje zejména v oblasti private equity, jeho investiční horizont tak představuje 3 – 5 let. Pak je tu třeba zmíněný Buffett, který drží akcie „téměř donekonečna“. A na straně druhé jsou lidé, kteří obchodují denně. Rubenstein hovořil o tom, že probíral investice s řadou známých investorů a většina z nich se shoduje, že „je třeba podstoupit nějaké riziko“. Ti nejlepší pak „jdou proti zaběhnutým představám“.



Jít proti proudu znamená, že pokud trh klesá, tito investoři nakupují. A naopak. Největší chybou je pak podle nich opačné chování – nakupovat v době, kdy trh roste a prodávat během propadu. Rubenstein k tomu dodal, že akciové trhy jsou nyní pod tlakem a tudíž je z uvedeného pohledu dobrý čas na nákupy. S tím, že výsledky se ukážou do 3 – 5 let. „Myslím, že šikovní investoři nakupují nyní, když je trh na dně nebo blízko dna,“ dodal expert.



Investor následně odpovídal na dotaz týkající se vývoje ve Velké Británii. V odpovědi nejdříve řekl, že je třeba si dávat pozor na „růst za každou cenu“, protože takový růst nakonec vede k inflaci. Britská ekonomika pak podle Rubensteina nyní čelí řadě překážek, některé z nich přímo souvisí s brexitem. K tomu se přidává vliv oslabujícího světového hospodářství. Investor přitom míní, že inflace je v Evropě „pravděpodobně stejně vysoká jako v USA, tempo růstu evropské ekonomiky ale dosahuje nižších hodnot.“



Britské ekonomice se na Bloombergu věnoval i Jordan Rochester z International. Ten uvedl, že mezi klienty jeho společnosti převažuje názor, podle kterého jsou nejlepší krátké pozice na libře, britských dluhopisech i akciích. Tedy „prodat všechno“. Velká Británie je tak v podstatě příběhem „rozvíjejícího se trhu“. Podle analytika je také „těžké být optimistický u země, jejíž deficit běžného účtu dosahuje 8 % HDP.“



Zdroj: Bloomberg