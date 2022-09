Kolaps inflačních očekávání. Změna v monetární politice na dohled?

Inflační očekávání kolabují, podle některých indikátorů by se inflace měla za rok pohybovat dokonce pod 2 %. Do značné míry by to mělo být odrazem vývoje cen energií. Tento kolaps očekávání je také důvodem, proč se akciové trhy domnívají, že Fed nakonec couvne. Pro Bloomberg to uvedl stratég Jonathan Golub.



Expert míní, že pokud inflace v prvním čtvrtletí příštího roku dosáhne úrovně 4 % a bude držet klesající trend, není důvod, aby Fed svou politikou dál brzdil ekonomiku a ničil pracovní místa. K dalšímu vývoji ziskovosti obchodovaných firem pak Golub uvedl, že analytici se svými očekáváními reagují zejména na signály ze strany firemního sektoru. Jeho ziskovost byla silná ve druhém čtvrtletí, ale ohledně dalších jsou již firmy mnohem opatrnější.



Podle Goluba tak analytici snižují svá očekávání, ale ignorují makroekonomické prostředí, které by se nemělo vyvíjet tak špatně. Ohledně recese pak expert uvedl, že pokud ji někdo předpovídá příliš brzy, není to výhra, ale omyl. Vysoký počet volných pracovních pozic přitom stále absorbuje propouštěné zaměstnance a rovněž signály ze strany výnosové křivky by napovídaly, že případná recese by se dostavila až za řadu měsíců.

Stratég míní, že Fed sice může relativně brzy přestat utahovat, záměrně ale vysílá jestřábí signály tak, aby snižoval inflační očekávání. Jinak řečeno, pokud by již nyní naznačil, že se zvedáním sazeb přestane za pár měsíců, inflační očekávání by se posunula nahoru. Jak ale bylo uvedeno, makroekonomické prostředí včetně monetární politiky by podle stratéga nemuselo být pro akcie brzdou tak, jak se někteří domnívají. Za potenciálně problematický ale považuje Golub jeden sektor a tím jsou technologie.



Golub připomněl, že během pandemie došlo k výrazným změnám v chování lidí a společností, které přinesly řadě technologických firem vyšší tržby a zisky, mimo jiné kvůli nákupům počítačů a dalšího hardwaru, ale i softwaru. Jenže šlo o „přetahování aktivity z budoucnosti do přítomnosti“. Jinak řečeno, tehdejší vysoká poptávka se nyní projevuje poptávkou slabší a to je znát na finančních výsledcích řady firem včetně skupiny FAANG.