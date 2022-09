Stovkám ESG fondů hrozí ztráta kytičky. Evropská ritéria pro zodpovědné investování splňuje jenom zlomek z nich, tvrdí analýza

Manažeři aktiv po celé Evropě budou možná muset překlasifikovat stovky fondů zaměřených na udržitelné investování. Analýza společnosti Morningstar zjistila, že jenom zlomek fondů, u kterých je připnutý odznáček článku 9, tedy nejpřísnější evropské kategorie pro environmentálně a sociálně zodpovědné investování, funguje i v reálu tak, aby na takto vysokou laťku stačil. V řadě případů tak podle právníků nezbude než oficiální etiketu ESG z produktů odejmout. Klienti, kteří věřili, že si pořídili nejčistší ESG produkt podle unijních pravidel, tak mohou skončit s něčím jiným.

„Dokážu si představit, že proběhne množství reklasifikací z článku 9 na méně přísnou unijní kategorii“, známou jako článek 8, domnívá se Rahul Manvatkar ze společnosti Linklaters v Londýně.

Někteří prominentní správci aktiv se už k takovýmto degradacím uchýlili. Společnost PIMCO například reklasifikovala čtyři fondy z článku 9 na článek 8. A NN Investment Partners ze skupiny ponížila hodnocení u 10 fondů.

Ambiciózní pravidla Evropské unie pro investování do ESG začala platit už v březnu 2021. Problémy s regulací, zmiňovanou pod anglickou zkratkou SFDR, se ale v plné šíři vyjevují až nyní. Pravidla se pořád vylaďují a správci fondů si stěžují, že nemají dostatek údajů na to, aby je mohli dodržet.

SFDR po firmách chce, aby klasifikovaly svoje investiční produkty na základě některé z těchto tří kategorií. „Nejměkčí“ článek 6 se dívá na pouze možná ESG rizika, článek 8 by měl charakteristické prvky ESG „podporovat“ a článek 9 stanovuje měřitelné ESG „cíle“. Fond z článku 9 tak podle Bruselu může „investovat do široké řady“ aktiv „za podmínky, že se tato podkladová aktiva kvalifikují jako udržitelné investice“, aniž by brzdily otázce likvidity nebo hedgingu.

Unijní úřady tak jinými slovy jasně řekly, že „devítkové“ fondy by se měly zavázat k tomu investovat prakticky výlučně do udržitelných investic, domnívá se Hugo Gallagher, poradce z fóra Eurosif, jehož členové mají ve správě aktiva za zhruba 20 bilionů dolarů. “Významná část fondů klasifikovaných jako článek 9 tento požadavek zcela jasně ani zdaleka nesplňuje.”

Morningstar odhaduje, že fondy podle článku 9 mají v současnosti pod správou aktiva za zhruba 470 miliard eur.

Podle poskytovatele dat FE fundinfo reportovalo minimální práh pro udržitelné investování, ktreý byl nižší než 90 procent, více než 300 fondů spadajících pod tento článek. Hrozí jim tak ztráta kytičky. Mnohem víc jich prý ale nedokázalo poskytnout žádnou indikaci toho, jak udržitelné jsou jejich cíle. Konečné číslo by tak mohlo být ještě vyšší.

Podle webu Morningstar spadá pod článek 9 odhadem 950 fondů. Zhruba 40 procent z nich prý má cíl udržitelného investování nižší než 50 procent. Sto procent udržitelných investic hlásí jenom zhruba desítka a více než 90 procent jenom 2,5 procenta.

S interpretací mají problém i sami regulátoři. O dodatečné upřesněné požádali Evropskou komisi tři evropské úřady pověřené dohledem ve finančním sektoru.

Gallagher z organizace Eurosif tvrdí, že nedostatečně definované kritérium udržitelnosti znamená, že klienti ve výsledku nebudou schopni do věci dostatečně proniknout. Výše položené cíle fondů totiž mohou zastírat slabší definici udržitelnosti. Mimo záznam přitom manažeři fondů tvrdí, že unijní činitelé radí nemít v devítkových fondech méně než 80 procent udržitelných aktiv. Stanovit si hranici pod touto úrovní je tedy vysoce riskantní a pokud se devítkovým nazývá fond s méně 60 procent zodpovědných investic, zavání to greenwashingem, tvrdí Matthias Breier z FE fundinfo.

„Očekávali bychom, že až (fondy) začnou informovat trh, že s metrikou udržitelnosti nedrží krok na 100 %, najdou si je místní úřady a řeknou, vy ale fond podle článku devět mít nemůžete,“ uvedl.

Investoři mezitím stihli systému označení uvěřit. Jenom během druhého čtvrtletí vložili do těchto fondů zhruba 6 miliard USD a více než 30 miliard vytáhli z těch, které splňují mírnější kritérium podle článku 8. Banka na základě čísel od Morningstar tvrdí, že snížení hodnocení se za posledních šest měsíců dočkaly fondy podle článku 9 s prostředky v objemu 25 miliard EUR.

Zdroj: Bloomberg