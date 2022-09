Co říkají reálné výnosy o možné našponovanosti akciového trhu?

Poměry cen akcií a zisků PE mohou sloužit jako indikátor dlouhodobé návratnosti akciového trhu. Existuje nějaký dobrý indikátor pro samotné PE? Občas tu hovořím o jeho fundamentálním základě, ale nejde to vše nějak zjednodušit? Data ukazují, že překvapivě ano.



Před časem jsem zde ukazoval, že mezi valuacemi akciového trhu a reálnými sazbami se v posledních měsících vytvořila poměrně atypická mezera. Dnes si vývoj aktualizujeme následujícím grafem od :





Zdroj: Twitter



Poměr cen a zisků závisí z čistě fundamentálního hlediska na poměru dividend a zisků, na požadované návratnosti (bezrizikové sazby plus rizikové prémie) a na očekávaném dlouhodobém růstu zisků: Čím více jsou firmy schopny vyplácet ze zisků na dividendách, o co nižší je požadovaná návratnost a/nebo o co vyšší je očekávaný růst zisků, o to vyšší „férové“ valuace. A naopak. Matematicky pak férové PE spočítáme jednoduše: Výplatní poměr (dividendy k ziskům) vydělíme rozdílem mezi požadovanou návratností a očekávaným růstem.



Graf dává do možné souvislosti PE a pouze jednu z výše uvedených proměnný – (reálné) bezrizikové výnosy. S ohledem na to, že celkem jsou proměnné čtyři, je pak pozorovaná korelace překvapivě silná. Nominální výnosy desetiletých dluhopisů přitom nyní dosahují 4 %. Na tyto hodnoty se už dlouho nepodívaly. Ale reálné sazby tak, jak je počítá GS (tedy z inflačních očekávání), nejsou o moc výše, než v roce 2019. Tehdy ovšem bylo PE mezi 13 – 14, zatímco nyní se pohybuje nad 16.



Není to mým záměrem, ale nechtěně se tak z dnešního příspěvku stává mimo jiné další pokračování toho, co jsem tu načrtl před týdnem. Tedy pokračování fundamentální úvahy o „férovém“ PE mezi 12 – 13, na kterou jsem navázal rozdělením valuací na FAAMG a zbytek trhu a následně pohledem na 120 letou historii trhu. I reálné sazby by nyní indikovaly znatelně nižší PE, než jaké na trhu pozorujeme. Jinak řečeno, i z tohoto pohledu nejsou akcie nijak levné, přes veškerou korekci stále spíše našponované. Pokud tedy nepočítáme třeba s velkým dlouhodobým obratem směrem k technologicko – nabídkovému boomu.