Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Aktuální stav americké výjimečnosti

Aktuální stav americké výjimečnosti

15.08.2025 17:52
Autor: Jiří Soustružník

Americké akcie v indexu S&P 500 si od počátku roku připisují asi 10 %, trhy mimo USA jsou zhruba na dvojnásobku. Vlna různých úvah o konci americké výjimečnosti, přesunu investorů mimo USA a podobně už ale pominula. Dnes se po čase podíváme, jak tento příběh aktuálně vypadá.

O přetrvávání, či naopak úpadku americké výjimečnosti se letos hodně hovořilo. Je to ale podobné, jako třeba řada úvah o likviditě a jejím dopadu na trh, které byly svého času také hodně populární. Podoba je v tom, že pokud nepracujeme s nějakou jasnou definicí likvidity, či oné výjimečnosti, úvahy o jejich vývoji a dopadech nemusí mít velký význam. Vezměme třeba následující: Potenciál americké ekonomiky je dlouhodobě zhruba na dvojnásobku potenciálu Evropy a Japonska. A tento poměr se zatím nijak zvlášť nemění, podle některých odhadů se díky AI a dalším technologiím mezera naopak ještě rozšíří.

Na této rovině tedy americká výjimečnost přetrvává. Co roviny jiné? Následující graf ukazuje konkrétní vývoj oněch návratností amerického trhu a akcií mimo USA. Ona mezera se vytvořila někdy v březnu/dubnu, od té doby má tendenci se spíše uzavírat, než aby se prohlubovala. Na rovině návratnosti šlo tedy o určité škobrtnutí amerických trhů, které ale zase pomalu dohání zbytek světa. Určitě nejde hovořit o tom, že by se vytvářela nějaká systematická propast v neprospěch amerických akcií:

Zahraniční akcie poráží ty americké

Sledovat vývoj na trzích na základě vývoje cen má samozřejmě smysl při posuzování generované návratnosti. Co se ale týče stavu trhu a situace na něm, je obvykle mnohem lepší podívat se na valuace. Podobně jako když v obchodě porovnáváme ceny pečiva, je lepší dívat se na cenu na jednotku hmotnosti. U akcií a trhů je zase lepší dívat se na cenu za jednotku zisků (popřípadě jiných ukazatelů toho, co firmy generují a vydělávají). Takže se podívejme na druhý graf, který ukazuje aktuální valuace na vybraných světových trzích:

Valuace

Vyspělý svět bez USA je tedy nyní s poměrem cen akcií k ziskům na 14,3 a tudíž znatelně nad dvacetiletým mediánem. USA jsou téměř na 23 a vysoko nad historickým standardem. Podobně jako vyspělé trhy jsou na tom se vzdáleností od standardu trhy rozvíjející se. A na této rovině jsou tedy americké trhy stále extrémně výjimečné – za jeden dolar zisků jsou tu investoři ochotni platit 23 dolarů ceny akcie, jinde to je maximálně 15,4 dolarů (v Japonsku).

Valuační výjimečnost může mít různé příčiny – obecně jimi jsou rozdílné bezrizikové sazby, rizikové prémie a/nebo růstová očekávání. Výnosy vládních dluhopisů jsou ale v USA ke zbytku světa relativně docela vysoko. To znamená, že rizikové prémie a růstová očekávání na amerických trzích musí ještě navíc přetlačit tento efekt. A daří se jim to tak moc, že valuace jsou tu „výjimečné“.

 

Čtěte více:

Brazilské sny a realita globálních nerovnováh
13.08.2025 17:29
Brazilské sny a realita globálních nerovnováh
Evropa se nemusí aktivně účastnit globálních obchodních potyček, ale a...
Wall Street sází na razantní krok Fedu. Klíčová budou čísla za srpen
13.08.2025 12:30
Wall Street sází na razantní krok Fedu. Klíčová budou čísla za srpen
Příznivá inflační data vystřelila hlavní akciové indexy na historická...
Pozor na nákladnou akvizici a shortaře, varuje Bank of America akcionáře CoreWeave
14.08.2025 11:22
Pozor na nákladnou akvizici a shortaře, varuje Bank of America akcionáře CoreWeave
Akcie společnosti CoreWeave dostaly po úterních výsledcích další tvrdo...
Signály akciového trhu
14.08.2025 17:40
Signály akciového trhu
Už od roku 2023 se objevují úvahy o tom, že akcie malých společností n...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
15.08.2025
17:52Aktuální stav americké výjimečnosti
16:42Ackman, Tepper, Loeb: Co ve druhém kvartále nakupovali největší hráči?
16:00Na trzích převažuje pozitivní nálada, vyčkává se na setkání Trumpa s Putinem  
15:43NU: Největší jihoamerická neo-banka pokračuje v raketovém růstu  
15:33Pět grafů, které odhalují křehkost americké ekonomiky během boomu AI
14:44RMS Mezzanine, a.s.: Vnitřní informace
14:11Nvidia ještě nemá vyhráno. Peking pozastavil objednávky čipů H20 pro Alibabu či Tencent
14:07Claude a GPT-5 mění hru. Evropské AI akcie jsou pod tlakem, investoři přehodnocují jejich budoucnost
12:27Perly týdne: Nejlepší investiční prostředí v historii
10:50Buffett koupil podíl v UnitedHealth a prodal T-Mobile
10:03Trumpova administrativa zvažuje státní podíl v Intelu
9:13Kofola kupuje největšího provozovatele nápojových automatů na Slovensku
8:54Kofola expanduje, Trump se sejde s Putinem a USA chtějí podíl v Intelu  
8:47Rozbřesk: Hypoteční FOMO nabírá na síle
6:10Krugman: Pokud budoucího šéfa Fedu vybere Trump, bude přijímat rozkazy z Bílého domu
14.08.2025
22:01Americké trhy prakticky bez pohybu, překvapení pomohlo Intelu  
17:40Signály akciového trhu
16:28Americké trhy poslala dolů ekonomická data, Evropa posiluje  
16:07Trump se sejde s Putinem. Co schůzka znamená pro zbrojovky?
15:01Index cen výrobců v USA nečekaně roste. Futures na americké akcie jsou v červeném

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
1:50JP - HDP, q/q
4:00Čína - Maloobchodní tržby, y/y
4:00Čína - Průmyslová výroba, y/y
14:30USA - Empire State Manufacturing index
14:30USA - Maloobchodní tržby, m/m
15:15USA - Průmyslová výroba, m/m
16:00USA - Index spotř. důvěry Mich. university
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět