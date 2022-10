Těžko vybírat technologické vítěze a poražené. Zisky podle experta z Guggenheim znatelně klesnou

Scott Minerd z Guggenheim Partners Global tvrdí, že investiční úspěchy jeho firmy jsou dány hlavně schopností vyhýbat se největším propadům trhu. V současné době hovoří o velké příležitosti pro dlouhodobé investory, krátkodobě ale nevylučuje další propad trhů. Investor totiž míní, že Fed to přehání s monetárním utahováním (viz první část rozhovoru). Co dalšího expert uvedl ohledně svého pohledu na vývoj na akciích?



Ani ve druhé části rozhovoru Minerd nehýřil optimismem ohledně krátkodobějšího vývoje. Podle něj leží valuace stále vysoko v porovnání s obdobími, kdy se sazby vyvíjely podobným způsobem jako dnes. Přehnaná jsou pak podle něj i očekávání na straně zisků obchodovaných firem. Mají na to podle něj ukazovat výsledky společnosti a nejen ty. Dosavadní růst ziskovosti obchodovaných firem byl přitom podle Minerda do značné míry tažen energetikou, nicméně i zde přijde obrat.



Jak se tedy podle Minerda budou vyvíjet zisky obchodovaných firem? „Dá se očekávat 10% pokles, nebyl bych překvapen, kdyby to bylo 20 %,“ uvedl expert. Mimo jiné z toho důvodu, že ekonomická situace v Evropě, kde americké společnosti generují část svých zisků, je složitá. Poté se diskuse stočila k realitnímu trhu, který má podle experta „neproporcionálně velký vliv na celou ekonomiku“. I proto, že lidé obvykle považují růst cen realit za stabilnější než růst cen akcií. A pokud tedy jejich bohatství roste díky vyšším cenám realit, zvýší se spotřeba více než při posilování akciového trhu.



Minerd konkrétně uvedl, že spotřebitelé obvykle „utratí přibližně 2 % z růstu cen na akciovém trhu, ale asi 10 % z růstu cen nemovitostí.“ Současný vývoj na americkém realitním trhu pak Minerd nepovažuje za něco, co by mělo způsobit vážnější systematické problémy. I když podle něj existují problematické segmenty trhu. Jako chytání padajícího nože pak expert popsal vývoj na technologických akciích. Na jednu stranu tu podle něj již existují atraktivní příležitosti, ale k tomu míní, že ceny a valuace v tomto odvětví ještě půjdou dolů.



K tomu investor zavzpomínal, jak před lety kupoval při propadu trhu za devět dolarů na akcii. „Tehdy jsem byl génius a pak jsem to prodal za 14 dolarů,“ dodal.

Uvedený příklad podle Minerda ukazuje, jak těžké je mezi mladými rostoucími společnostmi vybírat vítěze a poražené. „Dívám se na ,“ pokračoval investor, podle kterého může jít o zajímavou investici, ale valuace mohou ještě klesnout.



