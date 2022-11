Nasdaq Composite umazal dalších 0,89 %, Nvidia +0,34 %

Úterní obchodní seance ve Spojených státech navazuje na předchozí, kdy Nasdaq Composite odepsal 114 b., přičemž dnešní je ztráta je rovna 97 b.



Obchodní den byl obohacen o poutavé makro data, které určily náladu na Wall Street. Trh práce opět ukázal svoji sílu, když za devátý měsíc letošního roku vzrostly nově otevřené pracovní pozice na 10,72 mil. z 10,28 mil. v srpnu, očekávání bylo 9,75 mil.



Dneškem rovněž začíná listopadové zasedání centrální banky, při němž investoři očekávají posun sazeb výše o 0,75 %. Účastníci na trhu budou hlavně sledovat tiskovou konferenci Jerome Powella.





Sektorem, který přidal nejvíce, byl energetický, když narostl o 1,0 % (Exxon Mobil +1,07 %, +0,62 %). Mezi sektory, které odepsaly nejvíce, se zařadily telekomunikační i technologický (Verizon -0,08 %, -1,71 %).



Nepodařené období prožívá , když dnes umazal více jak 5 procent. Důvodem propadu e-commerce giganta byly snížené 12M cílové ceny od mnoha analytiků, nicméně nákupní doporučení i přesto u mnoho z nich zůstaly, jako například u analytika , AMZN US -5,52 %.



Výsledky reportovala společnost , která očekává vyšší tržby z prodeje vakcíny proti nemoci Covid 19, než bylo původně očekáváno. Čistý zisk na akcii ve 3Q22 byl 1,78 USD, ale odhad analytiků byl o takřka 27 % níže, PFE US +3,14 %, BNTX US +4,68 %, MRNA +2,85 %.



Troyská unce zlata +0,9 %, WTI +2,2 %, Brent +1,9 %, EUR/USD 0,9875



Jednotlivé indexy uzavřely následovně: Index Dow Jones Industrial Average oslabil o 0,3 % (32.653 b.), S&P 500 o 0,4 % (3.856 b.) a technologický Nasdaq Composite o 0,9 % (10.890 b.).