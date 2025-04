Silný závěr obchodování znamenal nepřerušení zelené šňůry na Wall Street

Třetí obchodní den v tomto týdnu byl současně i posledním dubnovým dnem a investorům nepřinesl mnoho radosti, a to ať z pohledu makroekonomických údajů doručených na trh ve středu 30 dubna anebo samotné obchodování, které nakonec v závěru potvrdilo předešlé seance a postupně investoři dohnali většinu ztrát.



Americké akciové indexy zaznamenaly smíšený vývoj poté, co ministerstvo obchodu oznámilo, že HDP v USA se v prvním kvartále roku 2025 propadl o 0,3 %, což je prvním poklesem od roku 2022. Tento vývoj je přičítán kombinaci několika faktorů, včetně nových celních opatření a zpomalení spotřebitelských výdajů.



Konkrétně technologický Nasdaq 100 posílil o 0,1 %, průmyslový index Dow Jones vzrostl o 0,3 % a průměr S&P 500 přidal 0,1 %.



Výraznější propad zaevidovali investoři u technologické akcie Super Micro Computer, které se propadly o cca. 11 %. Důvodem takového poklesu byl report výsledků za předešlý kvartál, kdy například čistý zisk na akcii zaostal za očekáváním trhu o 17,48 %, a to vše při tržbách 5,67 mld. USD, což bylo o 1,42 % níže než nastavený konsensus.



Další reportující společností byl , kterému se vedlo pouze o něco lépe, jak výše zmíněné společnosti. Akcie kaváren/pražíren zaostaly za včerejší seancí cirka o 6 % a tím hlavním důvodem byly neuspokojivé výsledky za předchozí čtvrtletí, kdy čistý zisk na akcii 0,41 USD byl proklatě nízko za odhady, a to vše při tržbách lehce pod konsensem 8,82 mld USD. Zdá se, že práce nového CEO zabere více času, než spousta investorů čekala. Do všeho vstupuje i stále pesimističtější pohled Američanů na vývoj ekonomiky, což jde vypozorovat z klesajících tržeb na jednu kavárnu, které meziročně klesly o 2 %.



EUR/CZK 24,95, USD/CZK 21,99, EUR/USD 1,1345, WTI 58,20 USD/barel, Brent 63,13 USD/barel, Troyská unce zlata 3.302 USD, Bitcoin 94.175 USD, Ethereum 1.781 USD, Výnos 10letého státního dluhopisu USA 4,17 %