Goldman Sachs čeká pokles cen plynu v Evropě v příštích měsících o 30 procent

Evropské ceny zemního plynu v nadcházejících měsících klesnou přibližně o 30 procent, protože státy získají dočasně dostatek dodávek. Uvedla to ve své prognóze společnost . V létě však podle ní opět ceny stoupnou.



Cena ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku se v úterý pohybovala kolem 120 eur (téměř 3000 Kč) za megawatthodinu. Goldman očekává, že v prvním čtvrtletí příštího roku cena klesne na 85 eur za megawatthodinu, upozornil server zpravodajské televize CNBC.



To by znamenalo výraznou změnu proti úrovním z letošního srpna. Tehdy v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu a následnému tlaku na energetický mix v Evropě ceny stouply na rekordní hodnoty nad 340 eur za megawatthodinu.



Ceny plynu se v poslední době snížily z několika důvodů. Zásobníky plynu v Evropě jsou před zimou v podstatě plné. Teploty na podzim byly mírnější, než se očekávalo, a zpozdil se tak začátek období intenzivní spotřeby. Je zde také přebytek zásob zkapalněného zemního plynu (LNG).



Nedávné zprávy upozornily, že v Evropě čeká na vyložení nákladu LNG zhruba 60 plavidel. Některé z těchto dodávek byly nakoupeny v létě a připlouvají teprve nyní, kdy se zásobníky plní. Poslední údaje odvětvové skupiny Gas Infastructure Europe ukazují, že evropské zásobníky jsou plné z 94 procent.



Navzdory optimismu ohledně nižších cen v blízké budoucnosti, které mohou částečně zmírnit krizi životních nákladů, je na evropské představitele vyvíjen velký tlak, aby zajistili dodávky ve střednědobém horizontu. Analytici proto očekávají, že příští rok v létě ceny opět prudce vzrostou, protože bude potřeba opět doplnit zásoby. Do konce července by se tak ceny měly zvýšit až k hranici 250 eur za megawatthodinu.



K růstu cen plynu po prvním čtvrtletí přispěje několik faktorů. Šéf Mezinárodní agentury pro energii (IEA) Fatih Birol v rozhovoru se CNBC řekl, že v příštím roce se na trh dostane velmi malé množství nového LNG. Pokud příští rok oživí čínská ekonomika, bude to nejenom Evropa, ale také Čína, kdo bude chtít více LNG. Loni byla Čína největším světovým dovozcem LNG, letos se ale čínská poptávka snížila kvůli přísné koronavirové politice země, která omezila ekonomický růst. Změna v přístupu Číny by zvýšila poptávku po LNG a ceny i pro evropské odběratele.



K růstu plynu v zásobnících pomohly i ruské dodávky, od kterých se ale EU snaží odpoutat. Cílem Evropy je zbavit se zcela ruských fosilních paliv.