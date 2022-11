Obchodované společnosti výrazně mění své chování. Peníze přestávají proudit k akcionářům, míří jinam

Po finanční krizi se mimo jiné hovořilo o tom, že obchodované společnosti generují vysoké zisky, provádí mohutné odkupy, ale do investic, včetně výzkumu a vývoje, se jim zase tolik nechce. Doposud zveřejněné výsledky za třetí čtvrtletí ukazují na celkem zajímavý obrat ve výdajovém chování firem.



Goldman Sachs v následujícím grafu ukazuje, jak meziročně rostly investice do produkčních kapacit (CapEx), do výzkumu a vývoje, jak se zvyšovaly dividendy, odkupy a hotovostí financované fúze a akvizice. Na straně investic, včetně R&D, je situace v celku stabilní. Podle grafu tu obchodované firmy zvyšovaly své výdaje meziročně stále asi o 20 %. Zbytek ale prochází velkou změnou:





Zdroj: Twitter



Podle grafu dividendy ve třetím čtvrtletí rostly meziročně jen o 2 %. A odkupy se snížily téměř o 20 %. Co se naopak prudce zvyšuje, jsou fůze a akvizice financované hotovostí. Odkupům se tu věnuji opakovaně, nedávno jsem poukazoval na to, že vykazují poměrně značně cyklický vývoj. Což je v souladu s tím, kolik vnitřních zdrojů na ně firmy mají (a mohou vracet akcionářům). Ale jde to proti logice, podle které by firmy měly kupovat své akcie zejména v době, kdy jsou podhodnocené. A naopak se odkupů vyvarovat, pokud jsou ceny a valuace na trhu vysoko.



Jinak řečeno, u odkupů, zdá se, převažuje faktor „vracet peníze akcionářům“, než „zvyšovat hodnotu (zbývajících) akcií“ (i když teoreticky by se to nemělo vylučovat). Naopak proticyklicky se ve třetím čtvrtletí chovají fúze a akvizice a příčinou mohou být i nízké valuace. Zjednodušeně tak můžeme říci, že firmy místo akcií vlastních začaly kupovat akcie společnosti cizích. přitom věští, že odkupy budou výrazně klesat i dál a to bude eliminovat významnou část poptávky po akciích*.



Odkupové téma dnes doplním pokračováním toho včerejšího, kdy jsme se dívali na zoubek očekávaným ziskům, a to s pomocí analýzy od . Od ní je i následující graf, který ukazuje, jak se postupně vyvíjely odhady zisků na akcii v indexu SPX pro rok 2023. Vrcholu bylo dosaženo u 250 dolarů, nyní jsme něco nad 230 dolary. Ovšem v DB se domnívají, že cesta dolů bude ještě dlouhá a skončí kolem 195 dolarů. Tedy asi o 15 % níže:







Zdroj: Twitter



Odhady pod konsenzem mají třeba i v , ale v DB jsou poměrně extrémem.



*Před lety jsem tu prezentoval výsledky jedné studie zaměřující se na efekt kvantitativního uvolňování. Odhadovala, jak moc se vliv QE přelévá na akciový trh. Výsledné odhady byly přitom výrazně nižší než tehdejší objemy odkupů. Jinak řečeno, to jak moc případně zvedl poptávku po akciích Fed, bylo relativně nevýznamné ve srovnání s tím, jakou poptávku generovaly samotné firmy svými odkupy.