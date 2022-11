Čtyřicet miliard v červeném. Německý dovozce plynu Uniper vykázal rekordní ztrátu kvůli výpadku dodávek z Ruska

Německý dovozce plynu Uniper vykázal za první tři čtvrtletí letošního roku rekordní ztrátu 40 miliard eur (téměř bilion Kč). Firmu tvrdě zasáhlo přerušení dodávek plynu z Ruska. Německá vláda se v září dohodla na převzetí Uniperu, aby zajistila, že podnik bude dál schopen zajišťovat dodávky plynu německým zákazníkům. Oznámená ztráta patří k největším v německé korporátní historii, odráží ovšem budoucí očekávané ztráty po ruském pozastavení dodávek. Akcie společnosti klesaly po necelé první hodině obchodování o zhruba 1,8 procenta.



Situace kolem dodávek ruského plynu se zkomplikovala, když Rusko letos v únoru zahájilo útok na Ukrajinu a Evropská unie v odvetě přijala sérii protiruských sankcí. V červnu začalo Rusko omezovat dodávky plynovodem Nord Stream 1 vedoucím z Ruska do Německa po dně Baltského moře a později je zcela zastavilo.



Nedostatek ruského plynu donutil Uniper k nákupům náhradních dodávek na promptním trhu za vysoké ceny. "To vedlo k výrazným ztrátám, protože náklady na pořízení nového plynu nejsou přenášeny na zákazníky," uvedla dnes finanční ředitelka podniku Tiina Tuomelaová. „Již naše pololetní čísla naznačila, že na našich finančních výsledcích to zanechalo hluboké šrámy,“ uvedla také.

Historický vývoj akcií Uniper:





Uniper dodává plyn asi 40 procentům odběratelů v Německu. Před válkou na Ukrajině nakupoval zhruba polovinu plynu z Ruska. Německá vláda se v září dohodla, že koupí většinový podíl v Uniperu od jeho mateřské společnosti a posílí kapitál podniku. Podle dřívějších informací německých médií bude vládu záchrana Uniperu stát přibližně 30 miliard eur.

Čistá ztráta zahrnuje 10 miliard eur v realizované ztrátě, kterou společnost utrpěla, když nahrazovala ruský plyn plynem na spotovém trhu, kde stál podstatně více. Kromě toho zahrnuje tato částka také 31 miliard eur v budoucích ztrátách souvisejících s tímto problémem.

Jednou z priorit je pro firmu i nadále chystaný exit z ruského trhu, kde vlastní podíl 83,7 procenta v Unipro. „Rovněž pracujeme intenzivně na tom, abychom restrukturalizovali naše plynové portfolio s cílem minimalizovat rizika a do konce roku 2024 ztráty plynoucí z pozastavených dodávek ruského plynu,“ uvedla Tuomela.

Znárodněním Uniperu chce vláda v Berlíně zabránit domino efektu v energetickém sektoru ve stylu Lehman Brothers. Uniper na základě této dohody obdržel od státní banky KfW 18 miliard eur v úvěrových linkách, z čehož 14 miliard bylo vyčerpáno ke konci října.

Zdroje: Reuters, ČTK

Foto: Uniper