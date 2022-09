Uniper prý po Gazpromu může chtít miliardy eur v odškodném. Německo mezitím diskutuje o znárodnění

Největší německý dovozce ruského plynu Uniper zvažuje, že bude u švédského arbitrážního soudu požadovat po ruské plynárenské společnosti Gazprom odškodné ve výši miliard eur za údajně neoprávněné omezování dodávek. Agentuře Reuters to řekly zdroje obeznámené se situací. Uniper podle Reuters potvrdil, že by odškodné mohl žádat. Berlín je mezitím údajně ochotný největšího německého dovozce plynu znárodnit, pokud to bude v hluboké energetické krizi nutné.

Společnost Uniper v prvním pololetí prodělala 12,3 miliardy eur (zhruba 300 miliard Kč), což je největší ztráta v německé korporátní historii, podotkl web Weeking Alpha. Firmu tvrdě zasáhl pokles dodávek ruského plynu, který ji donutil k nákupům náhradních dodávek za mnohem vyšší ceny. Německá vláda musela podniknout kroky k záchraně podniku a hodnota státní pomoci se již vyšplhala na 20 miliard eur. Firma ale potřebuje další pomoc, napsal Bloomberg.

Podle dnešních zpráv od zdrojů agentury Bloomberg by vláda v Berlíně mohla zvýšit podíl v utilitě nad 50 procent a diskutuje se prý také o plném znárodnění, aby zabránila kolapsu energetického systému. V takovém případě by ale slovo měla mateřská firma Uniperu - finský . V jeho případě je většinovým vlastníkem fisnká vláda a jednání mezi Německem a Finskem údajně probíhají. Koupit finský podíl ale Německo nehodlá, proslýchá se také.

Akcie společnosti Uniper v systému Xetra kolísají mezi zisky a ztrátami. Po startu obchodování rostly o zhruba 2,8 procenta, po krátkém propadu do záporu míří opět nahoru naposledy o skoro 5 procent. Evropské trh ladí do červena a index DAX byl ve stejnou dobu zhruba 0,3 procenta v záporu. Kupovat akcie Uniperu v současnosti neradí žádný z analytiků sledovaných Bloombergem. Šest by prodávalo a šest by titul drželo.

Vývoj akcií Uniper od začátku roku do 12. září:





Společnost Uniper ve vyjádření zaslaném Reuters uvedla, že možnost požadovat od Gazpromu odškodné prozkoumá. Dodala, že pokud budou dobré vyhlídky na úspěch, bude se snažit nároky na odškodné prosadit.



Podobná arbitrážní řízení obvykle trvají řadu let. Švédský arbitrážní soud již dříve řešil spory kolem smluv o dodávkách plynu mezi Gazpromem a jeho odběrateli, včetně polské společnosti a ukrajinské firmy Naftogaz, připomíná Reuters.

Uniper je jedním z největších evropských dovozců zemního plynu. Situace kolem dodávek ruského plynu se ale zkomplikovala, když Rusko letos v únoru zahájilo útok na Ukrajinu a Evropská unie v odvetě přijala sérii protiruských sankcí. Rusko omezování dodávek zdůvodňuje technickými problémy způsobenými sankcemi. Evropská unie ale tvrdí, že tyto jsou pouhou záminkou a že Moskva používá plyn jako zbraň k prosazení svých zájmů.

Zdroje: ČTK, Bloomberg, Seeking Alpha, patria.cz

Foto: www.uniper.energy