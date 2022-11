KB zvýšila čtvrtletní čistý zisk o 34 procent, překonala odhady a potvrdila prognózu

Komerční banka hospodařila ve třetím čtvrtletí s čistým ziskem 4,61 miliardy Kč, což je nad odhadem 4,56 miliardy v průzkumu Reuters a nárůst z 3,5 miliardy před rokem. Čistý úrokový výnos se zvýšil meziročně o 36 procent na 7,35 miliardy proti 7,40 miliardy v průzkumu Reuters. Čisté provozní výnosy dosáhly 9,84 miliardy Kč proti 9,72 miliardy očekávanými v průzkumu. Vyplývá to z dnešního sdělení banky.



Nečekaně lepšímu zisku napomohl mimo jiné i silnější trading. Výraznější výnosy (meziročně o 26 procent) ale zčásti kompenzovaly o 4 procenta vyšší náklady, konstatovali analytici Patria Finance.



Čisté výnosy z poplatků a provizí dosáhly během tří měsíců do konce září 1,48 miliardy Kč proti 1,38 miliardy před rokem, a zhruba naplnily odhady analytiků.



Provozní náklady činily v reportovaném období -3,66 miliardy Kč, ve stejném období před rokem to bylo -3,52 miliardy.



Náklady rizika dosáhly 669 milionů Kč, analytici čekali -425 milionů. V celém tomto roce by měly zůstat pod odhadovanou normalizovanou úrovní kolem 30 bazických bodů během celého hospodářského cyklu, uvedla dnes banka.



Celkový objem běžných klientských vkladů se během prvních tří čtvrtletí roku meziročně snížil o -3,2 procenta na 1,010 bilionu Kč, což bylo ovlivněno tím, že klienti část svých prostředků přesouvali do podílových fondů, čerpáním finančních rezerv nashromážděných během pandemických restrikcí a intenzivní konkurencí. Celkový objem úvěrů od začátku rok do konce září meziročně stoupl o 8,6 procenta na 787,2 miliardy Kč. Růst portfolia byl rychlejší u korporátních úvěrů.



Čistá tvorba opravných položek za prvních devět měsíců roku 2022 činila 1,2 miliardy Kč, tedy o 71,2 procenta více než před rokem. Nová tvorba opravných položek se vztahovala zejména k očekávaným dopadům vysoké inflace na úvěrové portfolio v budoucnosti, podotkla KB.



Poměr nesplácených úvěrů dosáhl 2,3 procenta proti 2,4 procenta v 2Q22.



"Rizikový profil úvěrového portfolia je odolný, přestože jsme zaznamenali zhoršující se ukazatele důvěry mezi podniky a spotřebiteli," uvedl v prohlášení generální ředitel bankovní skupiny Jan Juchelka.



Objem regulatorního kapitálu dosáhl ve třetím čtvrtletí 110,7 miliardy Kč, kapitálová přiměřenost dosáhla 21,1 procenta a ukazatel jádrového Tier 1 kapitálu 20,5 procenta.



Prognózu na letošní rok banka potvrdila. Nadále tedy očekává růst čistého úrokového výnosu o třetinu, růst poplatkových výnosů o střední jednotky procent, růst úvěrů o vyšší střední jednotky procent či náklady rizika pod hladinou 30 bps.





Vývoj akcií KB na BCPP od začátku roku 2022 do 3. listopadu:

Komerční banka je mateřskou společností Skupiny KB a součástí mezinárodní skupiny Société Générale. Skupina KB měla ke konci letošního září asi 2,25 milionu zákazníků, o 9000 více než před rokem. Samotná Komerční banka měla 1,65 milionu klientů, meziročně o 28.000 více. Čistý zisk Société Générale v letošním třetím čtvrtletí podle dnes zveřejněných informací meziročně klesl o 6,4 procenta na 1,498 miliardy eur (asi 36,6 miliardy korun).

Zdroje: , Reuters, Bloomberg, ČTK