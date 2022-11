Meta Platforms údajně plánuje propustit tisíce zaměstnanců, píše list WSJ

Americká firma Meta Platforms, mateřská společnost , plánuje tento týden oznámit hromadné propouštění tisíců zaměstnanců, uvedl ekonomický server The Wall Street Journal (WSJ). Oficiální oznámení by podle WSJ mělo přijít ve středu a bylo by prvním velkým propouštěním v osmnáctileté historii společnosti.





Meta měla ke konci září 87.000 zaměstnanců. Vedení firmy již začátkem minulého týdne pracovníky vyzvalo, aby zrušili služební cesty, které nejsou nezbytné, píše WSJ s odkazem na interní zdroje ve firmě.



Zisk Mety klesl ve třetím čtvrtletí meziročně o více než polovinu na 4,4 miliardy dolarů (zhruba 107 miliard Kč), tržby se snížily o čtyři procenta na 27,7 miliardy dolarů. Společnost navíc varovala před růstem nákladů a sdělila, že ztráty v divizi, která má na starosti vývoj virtuálního světa metaverse, se příští rok zrychlí.

Podnikání firmy ohrožuje řada problémů, mezi něž patří silná konkurence firem TikTok či na trhu s reklamou. Tržby podniku negativně ovlivnily také změny společnosti v ochraně osobních údajů v operačním systému iOS.Meta stejně jako mnohé další technologické firmy zažila během dvou let pandemie covidu-19 prudký růst. V letech 2020 a 2021 najala celkem 27.000 nových pracovníků a dalších více než 15.000 lidí zaměstnala letos, píše WSJ.Plánované propouštění zaměstnanců firmy Meta by bylo velké, ale zdaleka nedosáhne měřítka výpovědí ve společnosti Twitter. Ta se po nedávném převzetí Elonem Muskem rozloučí s polovinou zaměstnanců.