Podle nového šéfa chyběl FTX regulační dohled a firemní kontrola

Zkrachovalé kryptoburze FTX, kterou založil Sam Bankman-Fried, chyběl regulační dohled a firemní kontrola. V podání k americkému soudu to včera uvedl nový šéf firmy John Ray, bývalý likvidátor Enronu. Informovala o tom agentura Reuters. FTX minulý pátek požádala ve Spojených státech o ochranu před věřiteli. Dokument podle agentury Bloomberg vykresluje chaotickou síť vzájemně provázaných a špatně řízených společností a nedostatek kontroly výdajů peněz firmy i klientů.



Společnost FTX bankrot vyhlásila poté, co zákazníci během 72 hodin vybrali z její platformy asi šest miliard dolarů (141,2 miliardy Kč). Konkurenční burza Binance zároveň odstoupila od svého plánu kryptoměnovou burzu FTX převzít. Problémy FTX tvrdě zasáhly trh s bitcoinem a dalšími kryptoměnami.



"Nikdy ve své kariéře jsem neviděl tak úplné selhání firemní kontroly a takovou naprostou absenci důvěryhodných finančních informací, jako tomu bylo zde," uvedl Ray v dokumentu. "Od narušené integrity systémů a chybného regulačního dohledu v zahraničí až po koncentraci kontroly v rukou velmi malé skupiny nezkušených a potenciálně kompromitovaných osob je tato situace bezprecedentní," dodal Ray v podání.



Firemní prostředky se podle něj používaly na nákup osobních věcí a dokonce i domů pro zaměstnance. Kontrola výdajů společnosti neodpovídala standardům firemního vedení financí.



"Vyrozuměl jsem, že k některým z těchto transakcí zřejmě neexistuje dokumentace jako k půjčkám a některé nemovitosti byly v bahamských záznamech zapsány na osobní jméno těchto zaměstnanců a poradců," uvádí Ray v dokumentu.



"Zaměstnanci FTX například podávali žádosti o platby prostřednictvím chatu, kde různorodá skupina nadřízených schvalovala platby tím, že na ně reagovala personalizovanými emotikony," uvádí se v podání.



Cena kryptoměn, které FTX nyní drží, činí zhruba 659.000 dolarů (15,5 milionu Kč), uvádí dokument. Bankman-Fried je minulý týden ohodnotil na 5,5 miliardy dolarů (129 miliard Kč).



FTX podle Raye neměla žádnou centralizovanou kontrolu hotovosti. Chybí přesný soupis účtů a osob, které s nimi mohly nakládat. Firma také nevěnovala dostatečnou pozornost spolehlivosti bankovních partnerů po celém světě.



Společnost neměla účetní oddělení a tuto funkci si zajišťovala externě. Jedna z firem, která poskytovala auditorské služby, má sídlo ve virtuálním světě metaverse platformy Decentraland. "Mám zásadní obavy, pokud jde o informace uvedené v těchto auditovaných finančních výkazech," uvedl Ray.



I sestavení seznamu zaměstnanců společnosti FTX se zdá být obtížné. FTX Group dále nevedla účetní knihy ani záznamy a neměla bezpečnostní kontroly, co se týče jejích digitálních aktiv, uvádí dále mimo jiné dokument.