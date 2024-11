Bundesbank: Německu příští rok hrozí vysoké riziko podnikových bankrotů

Německá ekonomika čelí hlubokým a závažným problémům, které by mohly zvýšit platební neschopnost podniků a udržet riziko firemních bankrotů v příštím roce na vysoké úrovni. Ve své dnešní zprávě o finanční stabilitě to uvedla německá centrální banka. Německá ekonomika se v posledním roce potýká s recesí. Slabá exportní poptávka, prudký růst nákladů na energie a vyšší mzdy stlačují marže podniků. Rozsáhlý průmyslový sektor se tak dostává do hlubokého útlumu.



"Německá ekonomika stále čelí hlubokým strukturálním problémům, které zatěžují střednědobý výhled růstu," uvedla Deutsche Bundesbank, jak zní oficiální název německé centrální banky. Tyto potíže pravděpodobně otřesou firemním sektorem, zejména proto, že souhrnný zisk od konce roku 2022 klesl v každém čtvrtletí. Vzhledem k současným strukturálním změnám a pokračujícímu hospodářskému útlumu je tak pravděpodobné, že se příští rok objeví značný počet firemních insolvencí.



Německý statistický úřad dnes uvedl, že počet firemních insolvencí v zemi v říjnu stoupl meziročně o 22,9 procenta. S výjimkou letošního června tak počet insolvenčních návrhů každý měsíc od června 2023 rostl v procentech dvouciferným tempem.



"Prudký pokles poptávky z Německa i ze zahraničí, vysoké náklady na energie a kvalifikovanou pracovní sílu, značná daňová a byrokratická zátěž - to vše vytváří tlak na podnikatelské vyhlídky a na finanční situaci," uvedla v reakci na čísla Německá obchodní a průmyslová komora (DIHK).



Odborníci očekávají, že počet firemních bankrotů v Německu se v letošním roce zvýší zhruba na 20.000 z loňských 17.814, protože skončila platnost mimořádných předpisů souvisejících s pandemií nemoci covid-19. V době finanční krize v roce 2009 se v Německu dostalo do platební neschopnosti téměř 33.000 podniků.



Finance domácností by ale měly zůstat zdravé, protože trh práce je silný a nominální mzdy stále rostou. To běžným spotřebitelům poskytuje zdravou finanční rezervu, dodala Bundesbank. Stabilizovaly se také ceny rezidenčních nemovitostí a přestože jsou stále poněkud nadhodnocené, modely naznačují, že pravděpodobnost náhlého poklesu cen se snížila. U komerčních nemovitostí však není výhled tak příznivý.