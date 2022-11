Genesis obchodující s kryptoměnami zastavila výběry. Roubini: Kryptoměny jsou zkorumpovaný ekosystém

Americká makléřská společnost Genesis, která obchoduje s digitálními aktivy, zastavila výběry ve své úvěrové divizi. Po pádu kryptoburzy FTX, který způsobil otřes v celém odvětví kryptoměn, se Genesis potýkala s "mimořádným množstvím žádostí o výběr". Informovala o tom dnes agentura Bloomberg. Na možné vyhlášení bankrotu se kvůli své "významné expozici" vůči FTX připravuje kryptoburza BlockFi, napsal list The Wall Street Journal (WSJ). Firma dříve také zastavila výběry. Zakladatele FTX v USA žalovali klienti krytoburzy.



Klienti společnosti Genesis si tak nyní nemohou vyměnit svá digitální aktiva za hotovost a nedostanou novou půjčku. Podle prozatímního šéfa firmy Derara Islima žádosti o výběr přesáhly aktuální likviditu v úvěrové divizi Genesis Global Capital. Firma si najala poradce, aby prozkoumali všechny možné varianty řešení situace, včetně získání nového financování. Příští týden podnik předloží plán pro svou úvěrovou činnost, uvedl Islim.



Zastavení výběrů se podle něj dotkne pouze úvěrové činnosti. Islim rozvedl, že obchodování a aktivy a jejich úschova "zůstávají plně funkční".



Náhlý krach FTX se lavinovitě šíří odvětvím kryptoměn a zneklidnění klienti se snaží vybrat svá aktiva z ostatních platforem. Finanční zdraví Genesis platilo za barometr celého odvětví, připomněla agentura Bloomberg. Firma je jedním z nejstarších a nejznámějších makléřů kryptoměn, který profesionálním investorům vedle obchodování nabízí i úschovu digitálních aktiv. V posledních několika letech se také etablovala jako jeden z největších poskytovatelů půjček na kryptoměny.



Společnosti BlockFi popřela zprávy, že většinu svých aktiv drží u FTX. V pondělí však firma přiznala, že kromě vkladů na platformě má u FTX nevyčerpanou úvěrovou linku a že FTX má vůči BlockFi nesplacené závazky. Zprávu o návrhu na konkurz BlockFi zatím nekomentovala.



Zakladatel FTX Sam Bankman-Fried čelí hromadné žalobě u soudu v Miami. Žalobci tvrdí, že účty u FTX, z nichž firma slibovala výnosy, nebyly registrované u Komise pro cenné papíry a burzy (SEC), a nabízení produktu tedy neodpovídalo zákonům státu Florida.



Po krachu kryptoburzy FTX přišli podle žaloby američtí investoři o 11 miliard dolarů (257,8 miliardy Kč). Po Bankmanu-Friedovi a řadě celebrit, které pomáhaly FTX propagovat, například hvězdě amerického fotbalu Tomovi Bradym a tenistce Naomi Ósakaové, žádají náhradu.

Americký ekonom Nouriel Roubini považuje kryptoměny za ekosystém, který je totálně zkorumpovaný. Řekl to dnes na konferenci v Abú Zabí a podle serveru televize CNBC v této souvislosti jmenoval i šéfa kryptoměnové burzy Binance. Roubini za svou kariéru působil mimo jiné v Mezinárodním měnovém fondu (MMF), ve Světové bance nebo v centrálních bankách Spojených států a Izraele.



Roubini řekl, že odvětví kryptoměn může charakterizovat sedmi slovy, která v angličtině všechna začínají písmenem C. Je to concealed (skrývaný), corrupt (zkorumpovaný), crooks (podvodníci), criminals (zločinci), con men (podvodníci), carnival barkers (karnevaloví vyvolávači) a také CZ, což jsou iniciály šéfa Binance, kterým je Kanaďan čínského původu Changpeng Zhao. Ten se přitom v Abú Zabí účastní stejné konference jako Roubini.



"Ponaučení z posledních týdnů je takové, že tito lidé by tady vůbec neměli být," dodal Roubini. Televize CNBC se pak snažila šéfa Binance kontaktovat s dotazem o komentář.

