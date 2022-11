Kryptoměny oslabují, investoři se obávají o situaci kryptoměnové burzy FTX

Kryptoměny dnes výrazně oslabují, investory zneklidnily nepotvrzené zprávy o finanční situaci kryptoměnové burzy FTX. Její nativní mince FTT kvůli tomu dopoledne odepisovala bezmála 19 procent hodnoty. Odpoledne pak vyšla zpráva, že kryptoburza Binance koupí rivala FTX.com. Dohodu podle Blommbergu potvrdil zakladatel FTX Sam Bankman-Fried. Ten se ještě předtím snažil situaci mírnit a tvrdil, že burza je v pořádku.

Nejznámější kryproměna bitcoin se krátce před 13:00 SEČ pohybovala kolem 19.705 USD, což byl podle údajů specializovaného webu CoinDesk za posledních 24 hodin pokles přibližně o 5 procent. Druhá největší kryptoměna ethereum ve stejnou dobu odepisovala 6 procent na 1483 USD.

Vývoj ceny bitcoinu za poslední 1 rok:

Zdroj: CoinDesk



Krytoměnová burza FTX se dostala pod silný tlak, když šéf konkurenční burzy Binance v neděli uvedl, že jeho firma prodá své mince FTT. Zdůvodnil to blíže neupřesněným "nedávným odhalením". Jednodenní odliv z kryptoměnové burzy podle analytické společnosti Nansen přesahuje 630 milionů dolarů (15,3 miliardy Kč).



"S ohledem na propad FTT pod úroveň podpory dochází k masivním výběrům z FTX, a to napříč různými aktivy," uvedl Justin d'Anethan ze společnosti Amber Group, která se zabývá digitálními aktivy. "Zdá se, že investoři prodávají aktiva nebo je stahují z kryptoburzy. Pravděpodobně to bude chaotický týden," dodal.



Minulý týden server CoinDesk informoval o účetní rozvaze, která unikla z obchodní firmy Alameda Research. Tu založil Bankman-Fried a podnik má úzké vazby na kryptoměnovou burzu FTX. Zpráva podnítila debatu příznivců kryptoměn na sociální síti Twitter.



"Vzhledem k nedávným letošním událostem se objevila otázka solventnosti FTX. Zatím ale nevidíme žádná tvrdá data, která by tento typ názoru potvrzovala," konstatoval provozní ředitel Matthew Dibb ze singapurské firmy pro správu kryptoměnových investic Stack Funds.

