Photon Energy Group získala většinový podíl v polské firmě Lerta

Mezinárodní solární skupina s českými kořeny Photon Energy Group získala většinový podíl v polské společnosti Lerta, která provozuje virtuální elektrárnu. Úplné převzetí skupina chystá do konce letošního roku. Photon Energy o tom dnes informovala v tiskové zprávě. Hodnotu transakce firma neuvedla. Photon Energy Group dosud měla v polské firmě podíl přes 24 procent. Nyní ho zvýšila na 56,57 procenta. Zaplatila za to přibližně 168 milionů korun.



Nové podíly v polské firmě koupila Photon Energy Group od společností Ventures, Newberg a ASI Valuetech Seed Fund. Skupina si od toho slibuje, že si tím zajistí licence na obchodování s energií v šesti zemích a také platformu virtuální elektrárny, což je on-line skupina propojených decentralizovaných zdrojů energie, například z obnovitelných i neobnovitelných zdrojů, kterou provozuje společný řídící systém. Integrace Lerty by skupinu navíc mělo vynést na třetí pozici na polském trhu DSR.

Photon Energy Group hodlá získat zbývající podíl od dvou zakládajících akcionářů do konce roku 2022, uvedla dnes firma.



Počet zaměstnanců Photon Energy Group vzroste na více než 300, z nichž téměř třetina bude součástí polských poboček skupiny.



"Pod jednou střechou spojíme možnost současně proměnit pozemek nebo střechu firem ve vysoce výkonná aktiva pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů, pomoci odběratelům elektřiny adaptovat se na novou tržní realitu a optimalizovat své výdaje na energii a zároveň pomoci provozovatelům energetických soustav vyrovnávat zátěž sítě a předcházet výpadkům. Od tohoto okamžiku bude jediným omezujícím faktorem naše schopnost organizovat se a realizovat naši strategii a závazky vůči zákazníkům," uvedl generální ředitel společnosti Photon Energy Group Georg Hotar.



Lerta je polská společnost provozující virtuální elektrárnu, která sdružuje a spravuje distribuované zdroje energie. Založili ji Borys Tomala a Krzysztof Drożyński v roce 2016 a zpočátku fungovala jako poskytovatel softwaru pro tradiční energetické firmy. V průběhu let společnost se sídlem v Poznani vyrostla v nezávislou energetickou společnost bez vlastního majetku, která se zaměřuje na optimalizaci obnovitelných zdrojů energie a energetickou flexibilitu. Její vlastní softwarová platforma s umělou inteligencí, Lerta Energy Intelligence, umožňuje společnosti Lerta předpovídat a optimalizovat výkon obnovitelných elektráren a odběr průmyslových zákazníků na základě aktuálních cen a požadavků energetické soustavy. Lerta má licence na obchodování s energií v Polsku, Maďarsku, Rumunsku, České republice, na Slovensku a v Srbsku.



Photon Energy Group poskytuje řešení pro solární energii a úpravu vody po celém světě. Služby v oblasti solární energie dodává prostřednictvím společnosti Photon Energy. Ta vznikla v roce 2008 v Praze a od té doby postavila a uvedla do provozu solární elektrárny s celkovou kapacitou přes 120 megawattů (MWp) a spravuje vlastní portfolio elektráren s kapacitou 91,9 MWp. Nyní má sídlo v Amsterdamu.



V současné době má v Austrálii, Maďarsku, Polsku a Rumunsku rozpracované projekty s kapacitou více než 900 MWp a po celém světě zajišťuje provoz, údržbu a monitoring fotovoltaických elektráren s kapacitou více než 380 MWp. Akcie firmy jsou obchodovány na burzách v Praze, Varšavě a Frankfurtu.

Zdroje: Photon Energy, čtk

Foto: Photon Energy