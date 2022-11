Photon Energy Group koupila v Austrálii solární projekt s bateriovým úložištěm

Mezinárodní solární skupina s českými kořeny Photon Energy Group koupila v Austrálii práva na solární projekt s bateriovým úložištěm. Nyní skupina připravuje jeho stavbu, která by měla začít ve druhém čtvrtletí příštího roku. ČTK o tom dnes informoval mluvčí skupiny Martin Kyslý. Hodnotu transakce neuvedl. Po dokončení projektu bude mít Photon Energy Group ve svém portfoliu 96 elektráren.



Solární systém je poblíž města Boggabri, ve státě Nový Jižní Wales, téměř 500 kilometrů severozápadně od Sydney. Po jeho dokončení bude zabírat celkem plochu 22 hektarů a bude se skládat z více než 16.500 bifaciálních, tedy oboustranných solárních modulů namontovaných na jednoosých nosičích. Solární systémy budou mít výkon 9,8 MWp a bateriové úložiště energie s kapacitou 10 MWh. Společnost předpokládá, že výstavba začne koncem druhého čtvrtletí roku 2023.



"Tato transakce představuje významný milník, neboť se jedná o naši první akvizici projektu solárního a bateriového úložiště pro skupinu Photon Energy Group. Tento projekt významně přispěje k cíli vlády Nového Jižního Walesu snížit do roku 2030 emise CO 2 o 50 % oproti roku 2005," uvedl Michael Gartner, technický ředitel Photon Energy Group a generální ředitel Photon Energy Australia.



Systém by měl po dokončení vyrábět přibližně 16,4 gigawatthodiny energie z obnovitelných zdrojů. Od koho skupina práva na projekt odkoupila, mluvčí neuvedl. Projekt s bateriovým úložištěm s kapacitou deset megawatthodin je pro společnost první takto velkou elektrárnou, která zahrnuje i baterie. Bude sloužit jako prototyp řešení, které společnost plánuje v budoucnu rozšířit i na své evropské trhy.



Photon Energy Group poskytuje řešení pro solární energii a úpravu vody po celém světě. Služby v oblasti solární energie dodává prostřednictvím společnosti Photon Energy. Ta vznikla v roce 2008 v Praze a od té doby postavila a uvedla do provozu solární elektrárny s celkovou kapacitou přes 120 megawattů (MWp) a spravuje vlastní portfolio elektráren s kapacitou 91,9 MWp. Nyní má sídlo v Amsterdamu.



V současné době má v Austrálii, Maďarsku, Polsku a Rumunsku rozpracované projekty s kapacitou více než 900 MWp a po celém světě zajišťuje provoz, údržbu a monitoring fotovoltaických elektráren s kapacitou více než 380 MWp. Akcie firmy jsou obchodovány na burzách v Praze, Varšavě a Frankfurtu.

Zdroj: Photon Energy, ČTK