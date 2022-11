Photon Energy vykázala nejsilnější čtvrtletí ve své historii a potvrdila výhled na rok 2022

Mezinárodní solární skupina s českými kořeny Photon Energy měla za tři čtvrtletí letošního roku rekordní tržby i zisk. Čistý zisk za prvních devět měsíců činil 159 milionů korun, přičemž loni ve stejném období vykázala firma ztrátu 132 milionů korun. Tržby meziročně stouply o 175 procent na 1,65 miliardy korun. Vedení společnosti potvrdilo, že za celý rok počítá s konsolidovanými tržbami 2,07 miliardy korun a s provozním ziskem (EBITDA) 584 milionů korun.



Také výsledky ve třetím čtvrtletí byly rekordní, tržby stouply meziročně více než trojnásobně na 862 milionů korun a společnost se přehoupla ze ztráty do zisku. Čistý zisk činil 146 milionů korun, loni ve třetím čtvrtletí to byla ztráta 34 milionů korun.



Portfolio vlastních elektráren společnosti vyrobilo ve třetím čtvrtletí 37 gigawatthodin čisté elektřiny, o 6,6 procenta více než ve stejném období loni. Tržby z prodeje elektřiny tak meziročně stouply o 136 procent na 377 milionů korun. Od začátku roku společnost vyrobila 103 GWh čisté elektřiny, což odpovídá výrobě za celý loňský rok. Za prvních devět měsíců letošního roku společnost dosáhla tržeb z prodeje elektřiny 765 milionů korun, loni to bylo za celý rok 472 milionů korun.



"Kromě výnosů z výroby elektřiny se na dalších příjmech společnosti podílel především růst obchodní linie zabývající se obchodováním s fotovoltaickými komponenty, jako jsou moduly, střídače a baterie," uvedla firma. Tato obchodní linie zvýšila ve třetím čtvrtletí své výnosy meziročně devítinásobně na 434 milionů korun.



Photon Energy byla založena v roce 2008 v Praze, současné sídlo má v Amsterdamu. Další kanceláře má firma v Austrálii a po celé Evropě. Společnost postavila v Evropě a Austrálii fotovoltaické elektrárny s kapacitou přes 120 megawatt-peaku (MWp) a spravuje vlastní portfolio elektráren s kapacitou 91,9 MWp. V současné době má v Austrálii, Maďarsku, Polsku a Rumunsku rozpracované projekty s kapacitou více než 900 MWp a po celém světě zajišťuje provoz, údržbu a monitoring FVE s kapacitou více než 380 MWp. Akcie firmy jsou obchodovány na burzách v Praze, Varšavě a Frankfurtu.