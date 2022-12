Dobrá čísla z trhu práce ovlivnila trh negativně

Závěr týdne se na zámořských trzích nesl v negativním duchu. To bylo zapříčiněno silnějšími daty z trhu práce. Již tradičně zde vidíme kauzalitu silný trh práce = silná ekonomika = větší pravděpodobnost restriktivní měnové politiky, kterou budou centrální bankéři krotit inflaci . Jinými slovy dobrá data = špatné zprávy. Nových pracovních míst bylo v listopadu vytvořeno 260 000 při očekávání pouze 200 000. Míra nezaměstnanosti zůstala dle očekávání beze změny. Dalším krokem centrální banky ale stejně s největší pravděpodobností bude zvýšení o úrokových sazeb o 50 bazických bodů, jelikož tak to bylo naznačeno v projevu Jerome Powella dříve tento týden, klíčové ale bude, jak bude měnová politika pokračovat.Situace nahrávající zvyšování úrokových sazeb naopak nenahrává růstovým akciím, především je to pak citelné u technologických megacapů. dnes ztratil 0,3 %, 1,4 % a dokonce 1,5 %. Naopak se dařilo akciím Alibaby, která narostla o 4,7 %. Nižší počet prodaných automobilů v listopadu ovlivnil cenu akcií společnosti , které poklesly o 1,6 %. Společnost zabývající se donáškou jídla, DoorDash, ztratila 3,3 % po sníženém doporučení od společnosti RBC.