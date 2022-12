Dluhopisové i akciové investory zklamala dobrá kondice sektoru služeb

Ačkoli americkému průmyslu se podle listopadového průzkumu moc nedaří a jeho aktivita klesá rychleji, než se čekalo, ve službách je situace úplně jiná. Index ISM v tomto sektoru překvapil růstem na 56,5 z 54,4 bodu, zatímco se naopak předpokládal pokles. Aktivita šla nahoru hlavně na produkci, ale slušné jsou i objednávky či zaměstnanost. Cenový index klesl jen drobně a zůstává na poměrně vysokých 70 bodech.



Jestliže průzkum ve službách neladí s průmyslem, s posledními daty z trhu práce naopak ladí velmi dobře. Vypovídá o tom, že na tom ekonomika v této klíčové oblasti zůstává dobře a má na to udržet zaměstnanost, zvyšovat mzdy... a také ceny. Právě z tohoto důvodu je možná předčasné sázet na obrat politiky Fedu. Ten nemá možnost reagovat dříve než na zasedání příští týden, přičemž už těžko zvolí jiné zvýšení sazeb než o 50 bps, na které bankéři trh už připravili. Graf dots, indikace vrcholu a opětovné připomenutí delší doby restrikce jsou však rostoucím rizikem.



Reakce na data dnes byla negativní, viděli jsme nárůst dluhopisových výnosů a pokles akcií. To samé se ale stalo v pátek, načež trhy otočily. Také dnes je už první pohyb korigován, ale S&P 500 zůstává stále 0,8 pct v červeném a americké výnosy jsou o nějakých 8 bazických bodů výš. Dolar pouze maže intradenní ztráty.



Na jednu stranu optimismus investorů považujeme zvláště v kontextu posledních statistik jako přehnaný, ale na druhou stranu - když sentiment přežil páteční mzdy, měl by zvládnout také dnešní ISM.



Evropské akciové trhy dnes zůstávají většinou u menších ztrát do půl procenta, výnosy jsou v Evropě mírně nahoře. Za pozornost dnes stojí prudký pokles ceny amerického plynu či propad zlata a stříbra po zvýšení výnosů.



Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:03 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.3325 -0.1620 24.4020 24.3190 CZK/USD 23.1045 -0.0908 23.1560 22.9920 HUF/EUR 411.5921 0.5682 412.8862 408.3711 PLN/EUR 4.7087 0.6951 4.7127 4.6753

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.3320 -0.9630 7.4282 7.3083 JPY/EUR 143.5195 1.3588 143.5200 141.5974 JPY/USD 136.2740 1.4310 136.4000 134.1355

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8621 0.6139 0.8635 0.8566 CHF/EUR 0.9882 -0.0632 0.9911 0.9849 NOK/EUR 10.3979 0.9853 10.4013 10.2637 SEK/EUR 10.9026 0.1847 10.9110 10.8546 USD/EUR 1.0532 -0.0076 1.0595 1.0506

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4824 0.6722 1.4850 1.4594 CAD/USD 1.3522 0.4065 1.3524 1.3396