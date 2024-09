Tak o kolik? Fed rozhoduje o sazbách a velké tržní sázky slibují volatilní reakci

Dnes ve 20 hodin se dozvíme rozhodnutí americké centrální banky o nastavení úrokových sazeb. Data z realitního trhu či zprávy z Bank of England během dne budou pouze malý předkrm, investoři se zaměří na večer a na amerických trzích ještě budou mít dvě hodiny, aby zareagovali. A jak to vypadá, reakce to může být docela prudká.



Od Fedu čekáme snížení sazeb o 25 bps doprovázené holubičím komentářem a ujištěním o odolnosti ekonomiky a ustupující inflaci. Prognóza pro sazby by měla klesnout, ale díky důvěře v ekonomiku ne tak nízko, jak předpokládá aktuální nastavení trhů. Ještě před pár dny to vypadalo, že -25 bps by mohlo být pro trhy jen lehkým zklamáním, které dokáže hodně tlumit komentář předsedy Powella. Dnes jsme ale dál.

Spekulace na 50bodové snížení hodně narostly. Podle Fed funds futures se dá říci, že trh je z 2/3 nastaven na tuto variantu, navíc objemy "sázek" na derivátovém trhu za pár dní stouply na rekord. A na výraznější pokles sazeb se nastavily také krátké státní dluhopisy, jakkoli se dnes dopoledne jejich výnosy nepatrně zvedají. Na jedné straně tedy stojí analytici, jejichž očekávání pro -25 bps podpořila i poslední makrodata, a na straně druhé agresivní tržní spekulace na -50 bps.

Také pro Fed jde samozřejmě o dilema a tlak na něj roste. Finanční trhy mají sílu si na centrální bance vymoci, co chtějí. Navíc historicky se Fedu zkrátka nedaří politiku uvolňovat pomalu, jakkoli si to obvykle takto plánuje. Naproti tomu se ovšem bankéři pravidelně odkazují na přicházející data a ta po výrazném snížení sazeb zkrátka nevolají.

Ať už Powell a spol. výslednou komunikaci naladí jakkoli, všem se nezavděčí. Většina trhu by nyní uvítala větší krok, který je ale zároveň podle nás méně pravděpodobný. Hrozí tak negativní reakce na krátkých dluhopisech a akciích a naopak posílení dolaru. Eurodolar se za posledních několik dní vyhoupl asi o cent nahoru.

Během vrcholících příprav evropské akcie korigují včerejší nárůst a klíčové indexy se nacházejí v záporu. Nejvíce klesá FTSE100 (-0,6 pct). Americké futures se drží poblíž včerejších hodnot. Eurodolar se lehce zvedá na 1,1130. Ropa neguje včerejšek při poklesu asi o 1,5 pct. Koruně se daří dál posilovat, proti euru se nachází na 25,07.



