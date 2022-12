České úrokové sazby pravděpodobně zůstanou stabilní až do poloviny roku 2023, vyplývá z průzkumu Reuters

Na svém letošním závěrečném zasedání 21. prosince 2022 bude Česká národní banka (ČNB) pravděpodobně držet úrokové sazby na stejné úrovni. Jejich snižování pak nezačne dříve než ve druhé polovině roku 2023, ukázal páteční průzkum agentury Reuters.

Poté, co se objevily náznaky toho, že inflace začíná polevovat, většina analytiků v průzkumu uvedla, že česká centrální banka ponechá svou dvoutýdenní repo sazbu po celou první polovinu roku 2023 beze změny na 7,00 %.



Centrální banka loni zahájila jeden z nejprudších cyklů zvyšování sazeb v Evropě, ale od srpnového jmenování Aleše Michla novým guvernérem a po dosazení dalších tří nových členů do sedmimístné rady držela sazby beze změny. Michl podpořil stabilitu sazeb ve snaze ukotvit ekonomiku mířící do mírné recese, i když on ani další centrální bankéři zvýšení sazeb nevyloučili.



Banka je také připravena intervenovat na měnových trzích, aby zabránila oslabení koruny, což by přidalo k inflačním tlakům. Pět z osmi analytiků, kteří odpovídali na anketní otázky o intervencích, uvedlo, že banka bude podle nich působit na trzích ještě minimálně šest měsíců, zatímco ostatní očekávají, že se v první polovině roku zastaví.

Žádný analytik v průzkumu neočekává, že by banka musela sazby dále zvyšovat, když inflace začala už polevovat, k čemuž přispěla i státní opatření ke zmírnění dopadu vysokých cen energií na domácnosti a firmy. Česká inflace rostla v listopadu meziročně o 16,2 %, což je pokles z 18% maxima v září. Centrální banka uvedla, že listopadová inflace by bez vládních energetických schémat byla o 3,6 procentního bodu vyšší. V příštím roce očekávají, že se inflace vrátí na jednociferné hodnoty.



V otázce tempa snižování sazeb jsou analytici rozděleni. Medián prognózy předpovídá pokles základní sazby na 6,50 % až ve třetím čtvrtletí, což je období, které sedm analytiků považuje za začátek uvolňování. Ve čtvrtém čtvrtletí pak očekávají, že sazba bude 5,75 %. Pouze dva analytici předpovídají dřívější snížení sazeb, a to ve druhém čtvrtletí, zatímco další dva očekávají, že uvolnění politiky začne až ve čtvrtém čtvrtletí příštího roku.



Zdroj: Reuters