Jan Frait z ČNB: Nevylučuju, že budeme muset ještě přistoupit ke zvýšení sazeb

Člen bankovní rady České národní banky Jan Frait nevylučuje další zvyšování úrokových sazeb. Záležet podle něho bude hlavně na tom, co udělá americká centrální banka Fed. Frait to uvedl v rozhovoru na webu Seznam Zprávy. Důvody ke zvýšení úrokových sazeb v tuto chvíli ovšem nevnímá.

„Když se dívám na americký Fed, Evropskou centrální banku, tak vidím v posledních dnech, týdnech poměrně jasné signály, že možná trochu ucuknou,“ tedy že zpřísňování nebude tak silné, jak bylo nedávno odhadováno v jejich rétoriky. „V Česku nás to může dostat do složité situace, protože když globální měnové podmínky nebudou zpřísňovány dostatečně, inflační tlaky tady mohou přetrvávat a my se dostaneme do debaty, do dilematu, zda naši měnovou politiku nemáme zpřísnit,“ uvedl.

„Vůbec nevylučuju, že nakonec budeme muset ještě k nějakému zpřísnění přistoupit, ale to se asi dozvíme během několika měsíců, podle toho, co se v ekonomice odehraje,“ uvedl také Frait.

ČNB ještě pod vedením bývalého guvernéra Jiřího Rusnoka v prvním pololetí razantně zvyšovala úrokové sazby až na sedm procent, což je nejvyšší úroveň od roku 1999. Po obměně bankovní rady od letošního července v ní převládli odpůrci dalšího zpřísňování měnové politiky. Guvernér České národní banky Aleš Michl koncem listopadu prohlásil, že základní úroková sazba je už na úrovni, která tlumí hospodářskou aktivitu. Další zvyšování sazeb by mohlo prohloubit hospodářskou recesi, protože se účinek zvýšení sazeb projeví až se zpožděním. V nejnovějším komentáři pro tisk Michl napsal, že vnímá korekci globálních cen komodit v energetice, průmyslu a potravinářství v posledních měsících jako signál, že poptávkově i nákladově tažený inflační tlak by mohl v následujících měsících polevit.

O nastavení úrokových sazeb bude ČNB znovu jednat na pravidelném zasedání 21. prosince. Americký Fed týden před ní.

Zdroje: Seznam Zprávy, ČTK