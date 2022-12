ČNB: Čistý zisk bank stoupl letos o 30,8 miliardy na 81,8 miliardy Kč

Bankám a spořitelnám v Česku za letošní tři čtvrtletí stoupl souhrnný čistý zisk v meziročním srovnání o 30,8 miliardy Kč na 81,78 miliardy korun. Vyplývá to z dat, která zveřejnila Česká národní banka. Aktiva bank činila ke konci září 9,448 bilionu korun, což je o 926 miliard více než na konci roku.



Zisk z finanční a provozní činnosti bankám vzrostl v prvních devíti měsících letošního roku meziročně o 41,8 miliardy na 174,6 miliardy korun. Úrokové výnosy se jim zvýšily o 180,2 miliardy na 305,8 miliardy korun. Výnosy z poplatků a provizí jim stouply o čtyři miliardy na 39 miliard korun.



Čistý zisk skupiny ČSOB za tři čtvrtletí stoupl meziročně o 23 procent na 14,3 miliardy korun, České spořitelně vzrostl téměř o 40 procent na 15 miliard korun, o 51,1 procenta na 12,9 miliardy korun. Česká a slovenská UniCredit Bank vykázala za tři čtvrtletí čistý zisk 6,6 miliardy korun, což je meziroční nárůst o 26 procent.



Na největší banky od příštího roku dopadne daň z mimořádných zisků. Příjmy z ní mají sloužit k pokrytí mimořádných nákladů, které stát bude mít v souvislosti se stanovením maximálních cen energií. Platit má po dobu tří let od příštího roku do roku 2025. Ministerstvo financí navrhlo daň jako šedesátiprocentní daňovou přirážku na nadměrný zisk. Ten odpovídá podle návrhu rozdílu mezi základem daně a průměrem nákladů základu daně za poslední čtyři roky navýšeného o 20 procent.



Souhrnný čistý zisk bank a spořitelen v milionech Kč:

Zisk po zdanění 2009 59.740 2010 55.656 2011 53.337 2012 64.307 2013 61.048 2014 63.092 2015 66.373 2016 73.898 2017 75.354 2018 81.440 2019 91.121 3. čtvrtletí 2020 38.629 3.čtvrtletí 2021 50,998 3.čtvrtletí 2022 81,775

Zdroj: ČNB