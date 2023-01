Americké mzdy zpomalují, nezaměstnanost však klesá a Fed postoj nezmění

Prosincová data z amerického trhu práce vyslala smíšené signály, co se týče vývoje klíčových položek - zaměstnanosti, nezaměstnanosti a mezd. V podstatě se tak příliš nehýbeme z místa, co se týče hodnocení situace na trhu a svůj postoj by neměl změnit ani Fed.

Na začátek uveďme, že jsme byli nastaveni spíše na silnější čísla a podobného názoru byla pravděpodobně většina hráčů na trhu. Důvodem jsou údaje, které jsme dostali v průběhu týdne v reportech ISM či ADP, případně v týdenních statistikách o dávky. Předpokládaná síla trhu práce se nakonec potvrdila, ale nekoná se další velké překvapení tímto směrem, naopak v reportu najdeme i některé příznivé signály.

Zaměstnanost se za prosinec zvedla o 223 tisíc, respektive v soukromém sektoru o 220 tis. Odhady byly na úrovni 202 a 183 tis., revize minulého měsíce šla směrem dolů. Dohromady z toho vychází sice lehké zpomalení ve tvorbě pracovních míst, ale na konstatování nějakého ochlazování trhu je to příliš málo.





Z odděleného průzkumu v domácnostech vyplývá míra nezaměstnanosti na 3,5 pct, takže tu máme pokles na minimum za celý rok. Nezaměstnaných ubývalo, ale na druhou stranu je pozitivní rozšíření pracovní síly o 440 tisíc lidí, které může působit proti utaženosti trhu. Míra ekonomické aktivity mírně narostla. Těžko ovšem usuzovat na nějaký trend; změny pracovní síly jsou z měsíce na měsíc vysoce volatilní.

Vedle (ne)zaměstnanosti tu pak máme mzdy, které překvapivě ubraly na tempu. Za prosinec si zaměstnanci polepšili o 0,3 pct, meziročně pak jejich mzdy stouply o 4,6 namísto očekávaných 5,0 procenta. Dolů byla revidována i čísla za listopad. Pomaleji než inflace roste nejen hodinová mzda, ale také celkový objem vyplacených mezd.

Celkově vzato tedy na pozitivní straně vidíme fakt, že data o zaměstnanosti nejspíš nebyla tak špatná (vysoká), jak se mohli investoři obávat po indikacích z tohoto týdne. Zároveň je zde také ochlazení mezd, kterému mohl pomoci příliv nových pracovníků na trh. Na straně druhé můžeme prosincový report zatím těžko považovat za důkaz, že se trh práce vydal směrem k větší vyrovnanosti. Fed podle nás čísla nepřesvědčí, aby změnil směr komunikace. Dál tak zřejmě uslyšíme o nutnosti utahovat politiku a ponechání zvýšených sazeb po delší dobu, přičemž trh práce zůstane jedním z klíčových argumentů.