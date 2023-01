Teslu tlačí dolů aktivity Elona Muska včetně akvizice Twitteru, domnívá se analytik. Rozhodující je, zda je schopna své vozy prodávat

Na Yahoo Finance poukazují na pokles akcií Tesly v minulém roce, který nabral na obrátkách zejména v prosinci, ale pokračuje i letos, aktuálně v premarketu ztráta více než 7 % pod 102 USD/akcie. Podle Yahoo nyní řada analytiků tvrdí, že akcie jsou již levné a přes současné období se přenesou k opětovnému růstu. Co na to Colin Rush z Oppenheimeru, který u Tesly snížil své investiční doporučení na neutrální?



Rush uvedl, že souhlasí s těmi analytiky, kteří hovoří o silném fundamentu Tesly. I on se totiž domnívá, že automobilka má náskok před konkurencí hned v několika oblastech, včetně baterií a designu vozů. Výhodou pro Teslu může být její práce na umělé inteligenci. Na trh přitom letos dorazí řada nových modelů elektromobilů od konkurenčních firem, ale to není hlavní důvod, proč Rush snížil své doporučení. Tím je „poškození značky“.



Expert míní, že akvizicí Twitteru byla značka Tesly poškozena natolik, že se to bude projevovat na jejích maržích. Elon Musk je totiž se značkou úzce spojený a neprospívá jí řada jeho aktivit, včetně těch v Twitteru či politice. Ohledně fundamentu pak Rush uvedl, že se na konci každého čtvrtletí snaží zlepšit svá čísla tím, že poskytuje diskonty, které by pomohly zvýšit počet prodaných vozů. V posledním čtvrtletí roku 2022 byla tato snaha tak velká, že podle Rushe ukazuje na polevující tlaky ve výrobě.







Na nové vozy se nyní u Tesly čeká tak 2 měsíce, někdy jsou k dispozici hned. V létě přitom byla čekací doba asi půl roku. Změna v celkovém prostředí zahrnuje i tlak na rozpočty domácností a obavy z recese. K tomu všem firmám roste náklad kapitálu a není výjimkou. Ohledně poklesu výroby v Šanghaji pak analytik uvedl, že důvodem může být i přesun produkce jinam tak, aby více odpovídala poptávce.



Samotné snížení výroby v řádu jednoho měsíce není podle Rushe důvodem k obavám, rozhoduje to, zda je schopna své vozy prodávat. Pokud se ukáže, že to do značné míry závisí na diskontech, je načase uvažovat o poklesu marží. Ohledně zmíněného poškození značky a důvěry pak expert uvedl, že tyto věci se budují dlouho, ale stačí krátký čas na jejich poškození. Podle něj by prospěla stabilizace v Twitteru a jasné stanovení pravidel.



Financování Twitteru je podle experta v podstatě černou skříňkou zejména proto, že není jasné, kolik hotovosti bude firma potřebovat do budoucna. Navíc podle Rushe může chování Elona Muska ztížit jeho přístup k dalším externím financím a tíha financování Twitteru tak může padnout hlavně na něho samotného. Šéf Tesly sice prohlásil, že její akcie již nějaký čas prodávat nebude, ale analytik připomněl, že některé jeho sliby z minulosti dlouho nevydržely.



