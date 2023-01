Akciím i dluhopisům pomáhá optimismus před inflací

Včerejší obchodování v zámoří bylo nakonec pro akcie pozitivní, ačkoli spolu s tím citelně narostly dluhopisové výnosy. Dnes přebrala štafetu Evropa, přičemž klíčovým akciovým trhům se daří - například DAX přidává skoro 0,9 pct a další z hlavních indexů nezůstávají o moc pozadu. Dluhopisy ale obrátily a výnosy dnes klesají. Větší pohyby vidíme na delších splatnostech - desetiletý výnos v USA i Německu klesá o 5 bps. Na eurodolaru nic extra nového, kurz zůstává poměrně stabilní a dnes dopoledne se nachází na 1,0740.

Co se týče dnešních dat, další inflační čísla z Evropy dodala česká ekonomika a šlo stejně jako v případě většiny o nižší hodnoty, než se čekalo. Na korunu to však vážný vliv nemá, výhled pro sazby ČNB se nijak nemění. Kurz euro/koruna zůstává těsně u 24,00. Další zajímavé statistiky se dnes už nečekají. Zato zítra vyjde inflace v USA. Dolů ji bude tlačit srovnávací základna i energie, ceny zboží by celkově měly působit dezinflačně, navíc z vyspělého světa za prosinec dostáváme většinou zprávy o nižší než očekávané dynamice cen.

Tržní očekávání jsou tedy nastavena na slušný pokles inflace, přičemž fakticky může být trh naladěn i na hodnoty pod konsensem. Optimismus podle nás jasně převažuje, což se zřejmě projevuje i na dnešním obchodování. Americké akcie by mohly navázat na včerejšek, i když růst zatím podle futures vypadá mírnější.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:15 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.0246 0.2048 24.0348 23.9684 CZK/USD 22.3620 0.1209 22.3955 22.2925 HUF/EUR 399.6905 0.2509 400.6300 398.1866 PLN/EUR 4.6864 -0.1121 4.6945 4.6759

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.2744 -0.0269 7.2864 7.2673 JPY/EUR 142.2600 0.2184 142.5053 141.8312 JPY/USD 132.4120 0.1376 132.7480 132.0665

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8855 0.2077 0.8858 0.8828 CHF/EUR 0.9912 0.0580 0.9920 0.9898 NOK/EUR 10.7299 0.0457 10.7520 10.7112 SEK/EUR 11.2367 0.4636 11.2419 11.1811 USD/EUR 1.0744 0.0890 1.0757 1.0727

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4463 -0.2893 1.4524 1.4438 CAD/USD 1.3422 -0.0223 1.3442 1.3412