Apple chce od roku 2024 používat obrazovky vlastní výroby

Americká technologická společnost se chystá od roku 2024 používat ve svých mobilních zařízeních přizpůsobené obrazovky vlastní výroby. S odkazem na své zdroje o tom v úterý informovala agentura Bloomberg. Firma se chce zbavit závislosti na dodavatelích, jako jsou korejské firmy Samsung Electronics a LG.



Společnost má v úmyslu začít s výměnou displejů pro chytré hodinky Watch do konce příštího roku. podle zprávy také plánuje tyto displeje nakonec přenést i na další zařízení, včetně chytrých telefonů iPhone. Obrazovky by podle ní vylepšily současný standard OLED na technologii zvanou microLED.



Bloomberg v pondělí informoval, že má v plánu v roce 2025 nahradit čipy od společnosti Broadcom zařízeními vlastní výroby. Výrobce iPhonů také pracuje na tom, aby omezil závislost na jiných výrobcích čipů a přešel na vlastní řadu čipů pro nejnovější modely svých počítačů Mac, které by nahradily ty od Intelu.