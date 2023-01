Petr Fiala: Máme zájem provést určitou transformaci české energetiky. Některé kroky by se měly projevit už letos

Úmysl vlády získat větší kontrolu státu nad energetickou infrastrukturou potvrdil v rozhovoru s ČTK premiér Petr Fiala (ODS). Předpokládá, že už v letošním roce se některé kroky projeví. Ano, máme zájem provést určitou transformaci české energetiky a její součástí je získání větší kontroly nad energetickou infrastrukturou, uvedl na dotaz ohledně diskutované restrukturalizace energetické společnosti . Zdůraznil, že víc nemůže ani naznačit vzhledem k tomu, že akcie jsou obchodovány na burze.



Soustředit se chce také na udržení nižších cen energií a jejich dlouhodobého zachování. "To si myslím, že je momentálně důležité a od toho se odvíjí to, co musíme dělat v České republice se zastropováním - možná nic, protože to bude fungovat. Možná ten strop ani nebude potřeba do budoucna, ale zatím, kdybychom ho neudělali a neudržovali, tak lidé a firmy platí násobně víc, a to jsme nechtěli. Na druhé straně si musíme uvědomit, že každé takové opatření něco stojí a stojí velké peníze a stát nemá jinou možnost, než ty peníze buď vybrat od lidí, nebo si je půjčit," konstatoval.



Jako nástroj, kterým se vláda vyhnula vyššímu zdanění občanů, zmínil zavedení takzvané válečné daně z mimořádných zisků, s tím, že je "dočasná, limitovaná a vlastně solidární".



Postup, kterým vláda čelila loňskému enormnímu zvyšování cen energií způsobenému jejich nedostatkem, se podle Fialy vyplatil, což ukazují nynější nižší ceny pohonných hmot i energií. "Taktika, kterou jsme zvolili, jak my v České republice, tak obecně se v Evropě, byla správná. A státy, které se například pustily do experimentu s daní z přidané hodnoty zastropováním, vlastně nakonec nedopadly dobře, protože pohonných hmot nemají dostatek," uvedl.



Podobně tomu je podle něj u energií. "Je to dáno samozřejmě i opatřeními, která se udělala - naplnění zásobníků, budování LNG terminálů a jejich naplňování a tak dále, ale je to dáno i rozhodnutími, na kterých jsme se domluvili na evropské úrovni - možnost společných nákupů plynu, určitá regulace cen při prudkých výkyvech, hledání a domlouvání alternativních dodavatelů plynu a elektřiny a tak dál," připomenul.



Intenzivněji musí Česko podle Fialy v tomto roce ve snaze o zvýšení energetické bezpečnosti rozvíjet obnovitelné zdroje, jadernou energetiku. Zajišťovat dostatečné alternativní dodavatele plynu tak, aby nebylo vydíratelné Ruskem, ani nikým jiným.