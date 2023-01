Stratégové Goldman Sachs i BofA říkají, že letošní rally na evropských akcií už nemá moc prostoru k dalšímu růstu

Letošní pokračování silného růstu na evropských akcií už podle stratégů ponechává pouze omezený prostor pro další zisky. Po nejlepším startu roku zakončí index Stoxx 600 rok 2023 na 452 bodech, vyplývá z průměrné odpovědi v průzkumu Bloombergu mezi 19 prognostiky trhu, což znamená pokles o 1,2 % od středečního závěru. A to i poté, co několik investičních bank zvýšilo svůj odhad oproti průzkumu z minulého měsíce, včetně bank Group a .



"I když jsme zvýšili naše cenové cíle, stále očekáváme jen slabé výnosy," řekla akciová stratéžka Sharon Bell, která tento měsíc zvýšila svou prognózu na 465 bodů ze 450 bodů. Rizika pro akcie jsou stále vysoká a zisky budou dále oslabovat. Jasnou alternativou jsou dluhopisy a hotovost, dodala.





Evropské akcie si v lednu vedly velmi dobře. Stoxx 600 vyšplhal zhruba o asi 7 % a dosáhl téměř 19% výnosů od minima z 29. září, čímž překonal americké protějšky o 11 procentních bodů. Tuto rally vedly cyklické akcie, včetně maloobchodu, cestování, bank a technologií a dále ji podpořilo rychlejší znovuotevření v Číně, vyhnutí se hlubší energetické krizi a známky zpomalování inflace. Ekonomika se navíc drží lépe, než se očekávalo. Recesi nyní předpovídá méně ekonomů, což naznačuje, že zisky by mohly klesnout o méně, než se původně obávalo.

"Dokud bude volatilita sazeb klesat, mohou se akcie vyrovnat s mírnou recesí na ziscích," řekl stratég Emmanuel Cau. Tento týden zvýšil svůj cíl pro Stoxx 600 na konec roku na 475 bodů ze 450 bodů, což znamená přibližně 5% růst ve zbytku roku. Zároveň v roce 2023 očekává mírnější 6% pokles evropských zisků než 12% pokles, který předvídal dříve.



Pro stratéžku Millu Savovou, rally v Evropě vzdorovala klesajícím obchodním aktivitám v Evropě a USA, přičemž oba tyto regiony jsou na úrovni recese. Pokud by tyto ekonomiky oslabily v souladu s projekcemi BofA, Savova očekává, že Stoxx 600 klesne do poloviny roku o 20 % na 365 bodů. Přesto počítá s oživením růstu, který povede ke konci roku až na 430 bodů.



Rozpětí predikcí se od minulého měsíce rozšířilo. Nejoptimističtější cíl ve výši 510 bodů má ZKB, což znamená téměř 12% nárůst od středečního uzavření. Nejpesimističtější pohled má TFS Derivatives s 380 body, který představuje 17% pokles.





Opatrní zůstávají i investoři. Podle lednového průzkumu mezi manažery evropských fondů BofA si většina z nich myslí, že trh se ještě nepropadl na dno a 73 % respondentů očekává nové minimum v reakci na zpřísnění měnové politiky a zpomalení růstu. Pouhých 5 % očekává více pozitivního vývoje v důsledku znovuotevření Číny a slábnoucí energetické krize.



Z dlouhodobějšího hlediska je situace jasnější. 70 % respondentů průzkumu očekává v nadcházejících 12 měsících růst evropských akcií oproti 58 % minulý měsíc. Obecněji řečeno, alokace do regionu rostou – nadvážených jsou 4 % globálních investorů, ve srovnání s podváženými 10 % v prosinci. To je nejvyšší hodnota od února 2022.



Stratég UBS Group Gerry Fowler má u Stoxx 600 na konec roku cíl 410 bodů, což znamená asi 10% pokles oproti současným úrovním na základě očekávání klesajících zisků. Přesto vidí nějaké světlo na konci tunelu. "Domníváme se, že ocenění jsou již na správné úrovni, ale pokud by investoři pokračovali v alokaci mimo USA, mohla by tu být možnost růstu, protože vedoucí postavení v hospodářském růstu se přesune do zbytku světa," dodal Fowler.



Zdroj: Bloomberg