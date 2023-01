Americké akcie i ekonomiku čeká obtížný rok. Dokonce by mohly zaostávat za Evropou, domnívají se stratégové

Loňský rok byl pro americkou ekonomiku a trhy náročný, a ani současný rok nevypadá o moc lépe. Někteří stratégové se proto domnívají, že rok 2023 by mohl být rokem, kdy zazáří Evropa.



Podle Zeynep Ozturk-Unlu, hlavní investiční ředitelky pro region EMEA, by Evropa měla mít lepší výkonnost jak ekonomicky, tak na kapitálových trzích, protože obavy z kontrakce a recese „více zrychlily“ v USA než v Evropě. A to navzdory tomu, že Evropa čelí svým vlastním výzvám, včetně probíhající války na Ukrajině, energetické krize a inflace, která dosud nedosáhla vrcholu a není pravděpodobné, že by do poloviny roku 2024 klesla zpět na 2% cíl Evropské centrální banky.



„Evropa je už nějakou dobu v režimu expanzivní fiskální politiky, zejména kvůli energetické krizi,“ řekla v pondělí Ozturk-Unlu v pořadu CNBC Squawk Box Europe. "Ale kromě toho sází Evropa nejen na internalizaci americké výroby a spotřeby v USA, ale také na znovuotevření Číny, a to bude vysílat pozitivní impulsy pro evropský růst."



Růst evropského HDP naposledy předčil USA v roce 2017, i když konečné údaje za rok 2022 ještě nebyly zveřejněny. Ozturk-Unlu poukázala na diverzifikaci sektorů v Evropě ve srovnání s USA a na udržitelný růst produkce, zejména v Německu a Francii, což by mohlo pomoci ke stabilnějšímu hospodářskému růstu Evropy.



Pokud jde o akcie, pokračovala Ozturk-Unlu: „Neznamená to, že Evropa je zcela imunní a že je ve skvělé kondici, ale v relativním vyjádření dává posun od růstových akcií k hodnotovým Evropě o něco více příležitostí ve srovnání s USA.“ Za letošní rok vzrostl evropský index Stoxx 600 o více než 5 % oproti 3,4% zisku na americkém indexu S&P 500. I přes nejhorší výkon od roku 2018 překonaly i loni evropské akcie USA a skončily se ztrátou 13 %, ve srovnání s 19,4 % na S&P .

"Tato příležitost pochází z výrazného podhodnocení Evropy ve srovnání s USA," dodala Ozturk-Unlu. "Proto si myslíme, že ostatní regiony mimo USA překonají USA a že je Evropa v relativním vyjádření, pokud jde o akcie, překoná."



Jasnější výhled, ale rizika zůstávají



Deutsche Bank není se svým optimističtějším výhledem pro Evropu sama. Další utahování ze strany Fedu, znovuotevření Číny, což poskytuje podporu evropským ekonomikám, fiskální stimuly v eurozóně a klesající ceny energií – to vše uvedli i další stratégové, se kterými CNBC hovořila, jako důvody, proč by evropská ekonomika mohla mít vyšší výkonnost.

Ekonomové z americké investiční banky dokonce už na letošní rok nepočítají ani s hospodářskou recesí v eurozóně a podle nového odhadu by ekonomika zemí platících eurem letos měla vykázat růst o 0,6 procenta. Původně počítal s poklesem, a to o 0,1 procenta. Více ZDE.



Karsten Junius, hlavní ekonom švýcarské banky J. Safra Sarasin, očekává letos v eurozóně stagnaci HDP oproti 0,5% propadu v USA. Neočekává však, že se to promítne do lepší výkonnosti na akciových trzích, uvedl e-mailem. Jako důvod poukázal na faktory, včetně nedávného zhodnocení eura, které mají tendenci stahovat zisky dolů s tříměsíčním zpožděním; a větší problémy měnové politiky v eurozóně, přičemž Evropská centrální banka stojí v cyklu utahování za Fedem.



Řada stratégů tvrdila, že zatímco trhy se v roce 2022 řídily měnovou politikou, letos se budou více řídit ekonomickými daty a výsledky hospodaření. Patří mezi ně i Joost van Leenders, hlavní investiční stratég společnosti Van Lanschot Kempen. Na rozdíl od Juniuse je opatrnější a evropská ekonomika podle něj překoná americkou v průměru za celý rok; ale dodal, že akcie by mohly překvapit růstem.



„Pokud dojde v Evropě a v USA k recesi, musí dojít ke snížení ratingu kvůli celkově slabším ziskům – USA v tomto smyslu více pokročily,“ řekl pro CNBC telefonicky. „Pokud ale bude recese v Evropě velmi mělká, tak vzhledem k tomu, že diskont Evropy vůči USA je téměř nejširší v historii, mohlo by to být spouštěčem k odblokování tohoto valuačního diskontu,“ dokud Fed nezačne snižovat sazby a posilovat růstové akcie v USA, dodal.



Nedávné údaje ukázaly, že index nákupních manažerů ve službách v USA klesl na čtyřměsíční minimum, že výroba klesla na nejnižší úroveň od pandemie a že optimismus byl nejchmurnější za poslední dva roky; zatímco ekvivalentní údaje v eurozóně sice klesaly, ale meziměsíčně se zlepšily a pozitivně překvapily. Paul O’Connor ze společnosti pro správu aktiv Janus Henderson Investors souhlasil s tím, že tu jsou „dobré důvody“ domnívat se, že éra nadprůměrné výkonnosti akciového trhu v USA se začala otáčet a že by se tato otočka mohla protáhnout i po roce 2023.



„Zatímco po globální finanční krizi byl silný výkon akcií v USA podpořen vynikajícím momentem na amerických ziscích, byl tento vliv zesílen relativní změnou valuací ve prospěch amerických akcií. Oba trendy se nyní obracejí. Zatímco americké akcie vypadají ve srovnání s dluhopisy i jejich vlastní historií drahé, akcie na většině ostatních trhů vypadají docela férově naceněné,“ dodal pro CNBC.



Zdroj: CNBC, Bloomberg