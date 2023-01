Microsoft si zapsal za druhý kvartál nižší čistý zisk a varoval před zpomalením prodejů, přesto překonal očekávání trhu

Čistý zisk americké softwarové společnosti se ve druhém finančním čtvrtletí meziročně snížil o 12 procent na 16,4 miliardy dolarů (bezmála 360 miliard Kč). Firma o tom informovala na svém webu. Výsledek podle agentury AP odráží ekonomickou nejistotu, kvůli níž propustil 10.000 lidí. Zisk na akcii nicméně předčil očekávání analytiků, a tak akcie firmy po konci obchodování výrazně posilovaly. Tyto zisky ale v pozdním obchodování odevzdaly poté, co finanční ředitelka Amy Hood uvedla, že prodeje Azure v současném období zpomalí o 4 nebo 5 bodů od konce druhého fiskálního čtvrtletí.

Microsoft uvedl, že růst tržeb v oblasti cloud computingu Azure se v současném období zpomalí a varoval před dalším zpomalením prodejů podnikového softwaru. Po letech dvouciferného růstu tržeb generální ředitel Satya Nadella uznal, že toto odvětví prochází obdobím zpomalování a bude se muset přizpůsobit.



Bez zahrnutí jednorázových položek vydělala firma 2,32 dolaru na akcii. Analytici přitom očekávali 2,29 centu na akcii. Tržby společnosti v období od října do prosince meziročně stouply o dvě procenta na 52,8 miliardy dolaru. Výsledky cloudových služeb pomohly kompenzovat propad na trhu s osobními počítači.



Microsoft je známý zejména díky operačnímu systému Windows a herním konzolím Xbox. Windows je nejrozšířenějším operačním systémem pro osobní počítače na světě.



Čtvrtletní tržby ze segmentu osobních počítačů klesly o 19 procent na 14,2 miliardy dolarů. Společnost získává tržby z licencí od výrobců osobních počítačů, kteří do svých produktů instalují její operační systém Windows.



Společnost Gartner, která se zabývá průzkumem trhu, oznámila, že celosvětové dodávky osobních počítačů v období od října do prosince meziročně klesly o 28,5 procenta. To je nejprudší čtvrtletní pokles od 90. let, kdy Gartner začal trh sledovat.



Microsoft uvedl, že tržby z cloudových produktů platformy Azure vzrostly ve druhém čtvrtletí o 31 procent. Širší divize Intelligent Cloud vykázala tržby ve výši 21,5 miliardy dolarů, a mírně tak překonala odhady analytiků dotazovaných společností Refinitiv. Platforma Azure loni zvýšila podíl na trhu na 30 procent. V roce 2018 činil 20 procent.

Zdroj: ČTK, Bloomberg