Víkendář: Proč se Krugman domnívá, že Tesla nebude dalším Microsoftem

K Tesle se nyní vyjadřuje celá řada lidí a panuje spousta názorů týkajících se její budoucnosti. Na stránkách NYT se přidal i Paul Krugman. Své komentáře pak rozvedl na Yahoo Finance s tím, že není odborníkem na auta, ale jako ekonom se domnívá, že nemůže dosáhnout výhod, ze kterých těží například či .



K rozhovoru také předeslal, že nehodnotí Elona Muska jako manažera. Z čistě ekonomického hlediska lze podle něj říct, že automobilka, jakou je, nemůže těžit z toho, že se na trhu s elektromobily pohybuje od samého začátku. U automobilů a elektromobilů totiž nelze vytvořit dobře udržitelnou monopolní pozici tak, jak ji v některých oblastech má třeba .



Tesla nemůže podle ekonoma vytvořit takzvanou síťovou externalitu. Ta vzniká v případě, když nějaká firma nabízí produkt či službu, u níž je významným plusem, jestliže ji používá řada dalších lidí. Včasný vstup na trh a dosažení vysokého počtu zákazníků pak dané firmě přináší tuto výhodu a silnou pozici, která je těžko ohrozitelná ze strany konkurence. U elektromobilů je ale podle Krugmana vznik něčeho takového nepravděpodobné.



Vedle si popsané pozice podle ekonoma užívá například a obě firmy díky ní dokážou generovat vyšší zisky. Na Yahoo k tomu dodali, že Steve Jobs se koncentroval na svou firmu a nezabýval se jinými aktivitami. Krugman k tomu řekl, že nemá žádné neveřejné informace ohledně toho, jak probíhá management Tesly a dalších Muskových firem. Podle něj byl ale Steve Jobs považován za člověka, který svým chováním a aktivitami prospíval celkovému image Applu. Musk podle ekonoma po určitou dobu fungoval podobně, ale tomu může být konec.





Krugman se nicméně domnívá, že struktura a fungování daného odvětví mají rozhodující vliv. Určují totiž, jaký je ziskový prostor pro danou společnost a způsob jejího vedení tuto hranici směrem nahoru neposune. K tomu ovšem ekonom dodal, že Elon Musk si podle něj během velmi krátké doby svou image výrazně poškodil. Na Yahoo k tomu dodali, že otázkou nyní je i to, „co to znamená být vlastníkem Tesly?“ Kvůli politickým aktivitám Muska se totiž může měnit i vnímání značky a motivace k nákupu jejích vozů.



Krugman má za to, že změna image značky a její dopady na společnost se velmi těžko kvantifikují. Podle něj ale zájem o vozy Tesly měli zejména bohatší lidé z předměstí velkých měst, kteří mají vyšší vzdělání a tíhli k názoru, že „nákupem Tesly pomáhají životnímu prostředí a jsou součástí budoucnosti“. Krugman se ale domnívá, že současné aktivity Elona Muska takovým lidem imponovat moc nebudou a ti, kterým se líbí, zase Tesly nekupují a pravděpodobně tak neučiní ani v budoucnu. „Elektromobily, které zachrání planetu, nejsou jejich přesvědčením.“



Krugman hovoří o tom, že v americké ekonomice mají vliv oligarchové a je podle něj s podivem, jak velký význam a vliv mají ředitelé společností a jejich image na veřejnosti. Za příklad uvedl právě automobilový průmysl, kdy dříve lidé při nákupu auta nepřemýšleli vůbec o tom, kdo stojí v čele automobilky, která jej vyrobila. Nyní v době vyspělých technologií a „semiluxusního zboží“ hrají lidé, kteří stojí v čele velkých firem, mnohem větší roli.



