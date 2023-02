Photon Energy loni navýšila tržby i výrobu. Letos očekává další růst

Mezinárodní solární skupina s českými kořeny Photon Energy podle předběžných hospodářských výsledků loni zaznamenala čistý zisk ve výši 66,1 milionu korun. O rok dříve skončila ve ztrátě přes 152 milionů korun. Tržby pak meziročně vzrostly o 159 procent na 2,2 miliardy korun. Společnost zvýšila i výrobu. Photon Energy o tom dnes informovala ČTK v tiskové zprávě.



Výsledky hospodaření tak byly podle skupiny rekordní. Výše tržeb překonala původní očekávání, která se pohybovala kolem dvou miliard korun. Zisk EBITDA vzrostl na 570 milionů korun z 228 milionů korun v roce 2021.



Výsledky hospodaření skupiny potvrzují enormní nárůst zájmu o využívání obnovitelných zdrojů energie. Photon Energy během loňského roku vyrobila 121,6 gigawatthodiny čisté elektřiny, což bylo meziročně téměř o 18 procent více. Společnost díky tomu dosáhla v roce 2022 rekordních tržeb za elektřinu ve výši 837 milionů korun, meziročně o 81,6 procenta více. Kromě výnosů z výroby elektřiny se na velkém růstu tržeb podílel také obchod s fotovoltaickými zařízeními.



Letos Photon Energy očekává další růst napříč všemi obchodními liniemi skupiny. Konsolidované tržby by měly vzrůst na 3,5 miliardy korun, což by znamenalo meziroční nárůst o 59 procent. Zisk EBITDA by pak podle plánů skupiny měl stoupnout na 688 milionů korun, tedy meziročně asi o pětinu.



Skupina Photon Energy poskytuje řešení pro solární energii a úpravu vody. Společnost Photon Energy vznikla v roce 2008 v Praze a od té doby postavila a uvedla do provozu solární elektrárny s celkovou kapacitou přes 120 megawattů (MW) a spravuje vlastní portfolio elektráren s kapacitou 91,9 MW. Prostřednictvím plně vlastněné dceřiné společnosti Lerta má skupina licence na obchodování s elektřinou v Polsku, České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a Srbsku.



V současné době má v Austrálii, Maďarsku, Polsku a Rumunsku rozpracované projekty s kapacitou více než 900 MW a po celém světě zajišťuje provoz, údržbu a monitoring fotovoltaických elektráren s kapacitou více než 380 MW. Akcie firmy jsou obchodovány na burzách v Praze, Varšavě a Frankfurtu. Nyní má sídlo v Amsterdamu.