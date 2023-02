Allwyn International a.s. (dříve SAZKA Group a.s.): Oznámení o sedmé výplatě úrokového výnosu dluhopisů SAZKA GR. 5,20/24

Allwyn International a.s.

(dříve SAZKA Group a.s.)

IČO: 24287814



Společnost Allwyn International a.s. (dříve SAZKA Group a.s.) zveřejnila oznámení o sedmé výplatě úrokového výnosu dluhopisů SAZKA GR. 5,20/24, ISIN CZ0003522930. Více informací zde.

