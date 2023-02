VIG očekává předběžný čistý zisk nad odhadem trhu, mmcité chce vstoupit na trh START a futures jsou zelené

očekává předběžný čistý zisk za fiskální rok 2022 mezi 460 - 470 mil. EUR, značně nad odhady trhu. Skupina mmcité, český výrobce městského mobiliáře, hodlá v první polovině letošního roku vstoupit na trh START pražské burzy. „Téměř všichni“ představitelé Fedu podporovali snížení tempa růstu sazeb na 25 bps a futures jsou dnes v zeleném.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,3 %, FTSE 100 +0,2 % a DAX +0,4 %.

očekává předběžný čistý zisk za fiskální rok 2022 mezi 460 - 470 mil. EUR, značně nad odhady trhu. Návrh na dividendu bude mezi 1,25 - 1,40 EUR/akcie.



Skupina mmcité, český výrobce městského mobiliáře, hodlá v první polovině letošního roku vstoupit na trh START pražské burzy. Firma má v plánu na pražské burze nabídnout až třetinu nových akcií. Cílem je získat od investorů minimálně 160 milionů korun na akvizici a rozšíření výrobních kapacit.



Podle zápisu z posledního zasedání Fedu centrální bankéři očekávali další zvýšení výpůjčních nákladů a „téměř všichni“ podporovali snížení tempa růstu sazeb na 25 bps, jen „několik“ jich upřednostňovalo nebo by mohlo podpořit větší zvýšení o 50 bazických bodů. Po zveřejnění zápisu investoři navýšili vrchol očekávaných sazeb na přibližně 5,36 %.



Společnost Apollo Global jedná o vložení 750 milionů dolarů do podnikání s pákovým financováním investičního bankovnictví First Boston, vyčleněném ze společnosti . Závazek správce alternativních aktiv se sídlem v New Yorku může být stejný jako curyšské banky, což by této společnosti poskytlo kapitál ve výši zhruba 1,5 miliardy dolarů. Tato jednání Apolla jsou paralelní a oddělená od jeho jednání o možné investici do First Boston. U žádné transakce nebylo dosaženo dohody a je možné, že se podmínky změní nebo že jednání zkolabují.



Řada škol po celé Číně začátkem tohoto týdne zastavila výuku, aby zastavila šíření Covidu a dalších patogenů od chřipky po noroviry. Hongkong mezitím prodlouží povinné nošení roušek na veřejných místech, přestože plánuje řadu kampaní, které mají návštěvníkům i obyvatelům ukázat, že město uniklo ze stínu Covidu.



Pronajímatel kanceláří ze skupiny Pacific Investment Management nesplácel hypoteční úpisy ve výši 1,7 miliardy dolarů na sedm budov, zatímco hodnoty nemovitostí klesají a rostoucí úrokové sazby dopadají na dlužníky. Budovy v San Franciscu, New Yorku, Bostonu a Jersey City vlastní společnost Columbia Property Trust. Americké kanceláře, zejména starší budovy s menším vybavením, se v posledních letech potýkaly s nárůstem práce na dálku během pandemie a nedávných vln propouštění.