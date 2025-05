Začíná korekce na akciích v USA?

Americký akciový index S&P500 dnes 20.5. 2025 oslabuje o 0,6 %. Hlavní technologický index USA Nasdaq klesá také, a to o 0,7 %. Indexy v USA oslabují stále v návaznosti na zprávu o snížení kreditního ratingu agenturou Moody’s, ale také přichází ochlazení z důvodu výběru zisků krátkodobých investorů po strmém šestidenním růstu na akciovém trhu.Dalším hlavním hybatelem trhů v USA je tradičně americká centrální banka FED a její monetární politika. S pozitivním sentimentem posledních týdnů přicházejí i negativní zprávy jako například fakt, že se snižují pravděpodobnostní projekce na snižování úrokových sazeb v USA. Tato skutečnost by nejen negativně ovlivnila americkou ekonomiku a následně akcie, ale také by aktuální úrokové sazby držely v napětí ostře sledovaný dluhopisový trh - konkrétně výnosy.Německý index DAX oslabuje o 0,1 %. Hlavní měnový pár EUR/USD dnes posiluje o 0,3 % a vrací se do růstového trendu. Zlato dnes posiluje, a to o 1,8 % a potvrzuje narativ strachu riskovat. Výnosy na desetiletých amerických státních dluhopisech vykazují denní změnu o +0,032 % na úroveň 4,481 %.