Akcie i dluhopisy pod tlakem, ropa stoupá. Izrael údajně zvažuje úder na Írán

Evropské akcie během dopoledního obchodování navazují na včerejší Wall Street. Převážně vidíme pokles, který třeba v případě CAC40 znamená -0,6 pct. Naproti tomu FTSE100 se obchoduje skoro beze změny. Americké futures pak věstí klíčovým indexům další zhruba půlprocento dolů.



Lépe na tom nejsou ani dluhopisy. Výnosy dnes stoupají na obou stranách Atlantiku, a to hlavně na delších splatnostech. Americký 10Y výnos je o 5 bps výš a nachází se na 4,54 pct. Nárůst pozic na opcích přitom naznačuje, že se investoři čím dál víc zajišťují proti riziku, že se výnos znovu podívá na 5 procent. To by bylo nepříjemné i pro akcie. Eurodolar se posouvá výš na 1,1325. Ropa si připisuje 1,4 procenta.

Jako klíčová témata se momentálně profilují bezpečnostní situace na Blízkém východě a nový americký daňový zákon. V prvním případě jde o zprávu, podle níž americké tajné služby předpokládají, že Izrael zvažuje útok na íránská jaderná zařízení. Samo o sobě by to nebylo nic překvapivého. Izrael má nepochybně plány na různé zásahy proti Íránu, včetně vojenských, a průběžně je vyhodnocuje. Na druhou stranu v aktuálním kontextu riziko stoupá. USA se chystají k jednání s Íránem, který už dopředu ústupky v jaderném programu odmítá. A vzhledem k vyjednávacím schopnostem Donalda Trumpa a jeho týmu opravdu hrozí, že bude muset Izrael vyřešit íránskou hrozbu po svém.

Druhým tématem je americký rozpočet v kontextu nového daňového zákona, který by potvrdil výraznější výpadek rozpočtových příjmů. Poslední snížení ratingu od Moody´s sice trhy zvládly, ale problém s rozpočtem evidentně vnímají. Americké dluhopisy se kvůli tomu nedokáží vymanit z tlaku, k čemuž přispívá i Trumpova novinka v politice amerických vlád - preference slabého dolaru. Kvůli tomu se nabourává tradiční funkce dolaru jako bezpečného aktiva a sledujeme, že poslední dobou z nervozity na trzích mají mnohdy problém profitovat i Treasuries.



Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:41 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.8879 -0.0436 24.9273 24.8772 CZK/USD 21.9735 -0.4215 22.0775 21.9320 HUF/EUR 402.6844 0.0390 403.0492 401.8682 PLN/EUR 4.2421 0.0908 4.2466 4.2372

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 8.1609 0.1764 8.1801 8.1439 JPY/EUR 163.2195 0.1224 163.2786 162.6791 JPY/USD 144.1260 -0.2505 144.4980 143.4630

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8449 0.2492 0.8454 0.8422 CHF/EUR 0.9350 0.0316 0.9355 0.9314 NOK/EUR 11.5134 -0.4827 11.6039 11.5029 SEK/EUR 10.8422 -0.3016 10.8859 10.8345 USD/EUR 1.1326 0.3855 1.1353 1.1281

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5531 -0.2633 1.5581 1.5482 CAD/USD 1.3889 -0.2184 1.3914 1.3879