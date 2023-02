mmcité míří na pražskou burzu. Chce získat 160 mil. Kč na akvizici a rozšíření výrobních kapacit

Skupina mmcité, český výrobce městského mobiliáře, hodlá v první polovině letošního roku vstoupit na trh START pražské burzy. Světově proslulí designéři z Bílovic u Zlína hodlají oslovit akciové investory za účelem svého dalšího rozvoje.



Holdingová společnost mmcité a.s. má v plánu na pražské burze nabídnout až třetinu nových akcií. Cílem je získat od investorů minimálně 160 milionů korun na akvizici a rozšíření výrobních kapacit. „mmcité patří ve svém oboru mezi světovou špičku a vstup na pražskou burzu je tak pro nás logickým krokem,“ komentuje své rozhodnutí majoritní vlastník a zakladatel skupiny David Karásek. Jeho skupina dle odhadů za rok 2022 přesáhne konsolidované tržby ve výši 1 miliardy korun při provozním zisku EBITDA cca 55 milionů korun. „Vývoj posledních let nám přinesl enormní navýšení poptávek, a tudíž i nárůst realizovaných zakázek. Navýšení výrobních kapacit je pro nás nevyhnutelným krokem. Díky získanému kapitálu budeme schopni výrazně rozšířit výrobní možnosti a zvýšit efektivitu našeho podnikání. To by se mělo projevit v budoucím významném růstu naší ziskové marže,“ doplňuje Karásek.



Za dobu téměř 30 let existence vybudovalo mmcité 10 poboček po celém světě a skrze exkluzivní distributory působí v dalších 30 zemích. Kromě výroby v České republice a Brazílii se firma věnuje i designu, za nějž dostala mnohá mezinárodní ocenění. Zhruba 80 % produkce dnes putuje do zahraničí. Například USA tvoří přibližně 20 % tržeb skupiny.



„Společnost mmcité sledujeme od samého počátku fungování trhu START. Byla to jedna z prvních firem, se kterou jsme se o možnostech vstupu na burzu bavili. Firma skvěle kombinuje moderní design, řemeslnou zručnost a schopnost prosadit se na zahraničních trzích, což byly hlavní faktory, které poutaly naši pozornost. Je skvělým reprezentantem českých schopností a jsem velmi rád, že burza může být nápomocná v dalším rozvoji a expanzi takové společnosti,“ říká Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha.



S IPO transakcí pomáhá společnosti mmcité a.s. skupina STARTEEPO Františka Bostla, která na trh START přivedla již 6 nových emisí a za posledních 5 let pomohla získat českým firmám více než 1,5 miliardy korun. „mmcité bude naše šťastné číslo sedm a je nám ctí dovést jako vedoucí investor tuto skvělou firmu na domácí burzu. mmcité bude ozdobou pražského burzovního parketu,“ uvedl k chystanému IPO František Bostl.



Bližší informace k transakci zveřejní mmcité a.s. během následujících týdnů. Auditované výsledky hospodaření zveřejní skupina mmcité již brzy na svých webových stránkách pro investory.



O městském mobiliáři mmcité

Městský mobiliář poskytuje městům nepostradatelné mobilní vybavení, kam patří odpadkové koše, autobusové zastávky, lavičky v parku, kašny, pítka, stojany na kola, zahrazovací sloupky a mnoho dalšího. Mobiliář musí být odolný a funkční. Zároveň musí také dbát na design, který bude vytvářet příjemný veřejný prostor. Dnes najdeme mobiliář z dílny firmy Davida Karáska po celém světě. Například na letišti Charlese de Gaulla v Paříži nebo i na horní stanici lanovky vedoucí na nejvyšší evropskou horu, Mont Blanc.



Historie skupiny mmcité

David Karásek vždy snil o tom, že se stane designérem, rozhodl se proto studovat průmyslový design a sochařství. Na začátku 90. let se spolužákem vyhráli v designérské soutěži na prvky veřejného prostoru pro město Zlín, ale v celé republice nenašli nikoho, kdo by byl schopný jejich návrhy zrealizovat. V roce 1994 proto založili vlastní firmu na výrobu městského mobiliáře – lavičky, odpadkové koše, zábradlí, stojany na kola, květináče, zastávkové přístřešky atd. Od roku 1996 rozbíhají vlastní výrobu a v roce 2001 již mmcité expanduje za hranice Česka a otevírá první zahraniční pobočku na Slovensku. V roce 2003 se poprvé skupina mmcité prosazuje v Německu se svojí lavičkou Brunea.



V roce 2010 přinesl rozvlněný stojan na kola Meandre první a hned nejvyšší mezinárodní ocenění na poli designu: Red Dot Design Award a Good Design Award. V roce 2012 následuje otevření první mimoevropské pobočky, a to v Brazílii. Pro olympijské hry v Rio de Janeiro pak mmcité v roce 2016 dodává 230 laviček a 180 stojanů na kola.



V roce 2020 se stal zakladatel a ředitel designu mmcité David Karásek Podnikatelem roku Zlínského kraje. O rok později dochází ke změně struktury skupiny do její současné podoby a David Karásek se stává jejím majoritním vlastníkem se současným podílem 92 %. V roce 2022 zahajuje skupina přípravu na vstup na burzu (IPO) v Praze, které by mělo vyvrcholit v polovině roku 2023. V roce 2024 tak skupina mmcité oslaví své 30. narozeniny již jako veřejně obchodovaná společnost.