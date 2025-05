USA odmítají nižší rating od Moody's, Čína zavádí cla na plasty a Turecko objevilo plyn. Evropské futures jsou v červeném

ANO by pokračovalo v tendru na Dukovany. snížil cílovou cenu . chce koupit většinový podíl v moldavské pojišťovně. Donald Trump plánuje hovor s Putinem o válce na Ukrajině, zatímco americký viceprezident jednal v Evropě. EU a Británie se snaží zlepšit vztahy po brexitu. Moody’s snížila rating USA, což Bílý dům odmítá. Čína zavádí cla na technické plasty. Turecko objevilo nové zásoby plynu v Černém moři. A futures jsou dnes v červeném.



Futures na evropské akciové indexy: DAX -0,3 %, FTSE 100 -0,5 % a Euro Stoxx 50 -0,2 %.



Místopředsedkyně strany ANO Alena Schillerová uvedla, že její strana by v případě sestavení příští vlády pokračovala v tendru na Dukovany.



JP Morgan opakuje neutrální doporučení na s nižší cílovou cenou 950 Kč (oproti předchozím 970 Kč).



VIG podal nabídku na koupi 80 % Moldasigu, jedné z největších neživotních pojišťoven v Moldavsku.



Donald Trump uvedl, že dnes bude telefonicky jednat s Vladimirem Putinem o ukončení ruské války na Ukrajině. J. D. Vance včera v Římě jednal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Americký viceprezident se také setkal s italskou premiérkou Giorgií Meloni a předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyen a vyjádřil naději, že setkání pomůže posunout obchodní vyjednávání mezi Evropskou unií a Spojenými státy.



Vyjednavači Spojeného království a Evropské unie pracovali až do nedělního večera ve snaze resetovat vztahy po brexitu před summitem v Londýně. Očekávají se oznámení ohledně obrany a bezpečnosti, ale hlubší řešení vztahů se může ukázat jako složitější.



Bílý dům odmítl snížení ratingu úvěrové spolehlivosti Spojených států, ke kterému v pátek přistoupila agentura . Šéf komunikace Bílého domu Steven Cheung kritizoval hlavního ekonoma agentury Marka Zandiho. "Jeho ‚analýzy‘ nebere nikdo vážně. Opakovaně se prokázalo, že nemá pravdu," napsal Cheung na sociální síti X. Zandiho označil za dlouholetého oponenta amerického prezidenta Donalda Trumpa. Zandi se odmítl k příspěvku vyjádřit.



Portugalská vládnoucí středopravicová koalice vyhrála předčasné volby. V druhém kole prezidentských voleb v Rumunsku vyhrál středopravicový starosta Bukurešti, který porazil stoupence Trumpa. V polských prezidentských volbách se 1. června uskuteční druhé kolo mezi spojencem Donalda Tuska a nacionalistou.



Čína zavádí antidumpingová cla na dovoz kopolymerů polyoxymethylenu (POM), což je druh technického plastu. Cla se vztahují na dovoz těchto plastů z Evropské unie, Spojených států, Japonska a Tchaj-wanu. Nejvyšší clo, tj. 74,9 procenta, se týká dovozu ze Spojených států. Na dovoz z EU bude uvaleno clo 34,5 procenta.



Turecko při vrtných pracích v Černém moři objevilo nové zásoby zemního plynu v objemu 75 miliard metrů krychlových. Nalezený objem stačí k uspokojení potřeby domácností v Turecku na zhruba 3,5 roku. Ekonomická hodnota nálezu se pohybuje kolem 30 miliard USD (669,1 miliardy Kč). Nachází se ve vrtu Göktepe-3 v hloubce asi 3500 metrů.