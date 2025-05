Rozbřesk: Není downgrade jako downgrade

Říká se, že dvakrát nevstoupíš do stejné řeky, a přesně toto rčení platilo včera, kdy Spojené státy utrpěly další snížení ratingu – tentokrát ze strany agentury Moody’s. Vzhledem k tomu, že v průběhu včerejší seance se opět rozjel plošný výprodej amerických aktiv, tak aktuální situace přímo vybízí ke srovnání s šokem, který přineslo první snížení ratingu USA ze strany agentury S&P v létě roku 2011. Tehdy downgrade rovněž spustil výprodeje, ovšem jen amerických akcií, dolar zůstal naopak stabilní a americké vládní dluhopisy dokonce pro negativní ratingové akci zažily jeden z nejlepších měsíců. V čem je situace jiná dnes ve srovnání s rokem 2011?



Primárně jde o celkovou výši veřejného zadlužení, která determinuje manévrovací prostor současných tvůrců americké hospodářské politiky. Aktuální výše amerického vládního dluhu činí 122 % HDP, což je přibližně o 30procentních bodů více, než tomu bylo v inkriminovaném roce 2011. Z toho se rovněž odvíjí zcela jiná dluhová služba, když výdaje placené na úhradu úrokových nákladů z dluhu činí v současnosti okolo 3,5 %, přičemž tehdy to bylo jen 1,5 %. To je obrovský rozdíl, který plyne nejenom z toho, že absolutní výše dluhu je dnes daleko vyšší než před třinácti lety, ale navíc průměrná úroková sazba placená z dluhu se rovněž nachází výše (3,3 % dnes versus 2,9 %). Vysoké úrokové náklady – mimochodem aktuálně vyšší než na obranu – tak jednoznačně brání tomu, aby celkový federální rozpočtový deficit rychle klesl na udržitelnou úroveň. Tou přitom rozhodně není po Bidenově administrativě zděděných téměř 7 % HDP, ale spíše 3 % HDP, o kterých sní současný americký ministr financí Bessent. Ovšem dostat se ze 7 % HDP na tři by vyžadovalo radikální úspory v rozpočtu a snížení překlopení tzv. primárního rozpočtového schodku do přebytku (jde o rozpočtovou bilanci bez započtení výdajů na úroky). K tomu však ve Washingtonu není politická vůle, což je mimochodem jeden ze společných rysů s fiskální situací v roce 2011. Tehdy prezident Obama čelil republikánům ve vedení Kongresu, čímž se vzájemně blokovali. Dnes sice republikáni kontrolují Bílý dům a celý Kongres, ale k akci je blokují vlastní předvolební daňové sliby. Sázet přitom na vyšší příjmy z vyšší cel je příliš optimistické, neboť mohou deficit snížit maximálně o 1 % HDP (ročně).



Co si tedy ze srovnání dvou downgradů ratingu USA odnést. Primárně to, že situace je podstatně horší dnes než před deseti či patnácti lety a že pokud nechce Bílý dům, resp. republikánský Kongres riskovat výraznější plošné výprodeje amerických aktiv, tak musí našlapovat velmi opatrně. Na delším konci dolarové výnosové křivky se totiž zabudovává riziková prémie, která nejenže může sestřelit další (americká aktiva), ale i poškodit reálnou ekonomiku.





Koruna

Česká koruna vstoupila do nového týdne bez většího rozruchu a setrvává v těsné blízkosti úrovně 24,90 EUR/CZK. Dnes bude zveřejněn výsledek cen průmyslových výrobců za duben, který pravděpodobně přinese další meziroční pokles kvůli přetrvávající slabé poptávce. Z pohledu trhů jde ale o druhořadé číslo, daleko zajímavější bude pro korunu vývoj na globálních trzích. Krátkodobě jsme na korunu naladěni neutrálně a zatím nevidíme zásadnější impuls, který by ji měl posunout výrazněji jedním, nebo druhým směrem.



Eurodolar

Snížení ratingu USA ze strany agentury Moody's nakonec dostalo eurodolar výše, a to i za situace, kdy se delší výnosy amerických vládních dluhopisů tlačily výše. Napětí nicméně v průběhu seance polevilo a eurodolar skončil jen asi půl figury výše. Dolaru prospěl mimo jiné i relativně opatrný komentář od šéfa newyorského Fedu Williamse.

Komentáře centrálních bankéřů na obou stranách Atlantiku by také měly být hlavními událostmi dnešní seance.



Akcie

Americké akciové trhy včera měly možnost prokázat svou sílu a odolnost z posledních dní, když investoři reagovali na snížení ratingu vládního dluhu USA od agentury Moody´s. Americké vládní obligace přišly o svůj poslední top rating, když se analytici Moody´s přidali ke svým konkurentům z S&P a Fitch. Index S&P 500 v úvodu krátce ztrácel až procento, ale tento pokles rychle přilákal kupce a tento index nakonec zavřel s minimálním ziskem. Akcie americké zdravotní pojišťovny UnitedHealth včera rostly o více než 7 %, když rozdíl mezi dubnovými maximy a minimy z minulého týdny činil neuvěřitelných 59 %. Na druhé straně spektra stály solární společnosti First Solar nebo Enphase Energy, které se ocitly mezi nejslabšími tituly z indexu S&P 500.